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فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

بيريز حائرٌ حيال مشاكل المكابح بعد كارثة تصفيات المكسيك

قال سيرجيو بيريز سائق ريد بُل أنّه لم يكن قادرًا على إيقاف السيارة في مناطق الكبح بعد خروجه الأخير من القسم الأوّل من التصفيات ضمن جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1.

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: دوم رومني / صور لات

قال بيريز أنّ مشاكل الكبح كانت وراء خروجه المؤلم من القسم الأوّل من التصفيات على أرضه، قائلًا أنّه "لم يكن قادرًا على إيقاف السيارة" في نهاية الخطوط المستقيمة.

اقتصر بيريز على المركز الـ 18 على حلبة هيرمانوس رودريغيز، وجاء ذلك بعد معاناته طوال عطلة نهاية الأسبوع على سيارته ريد بُل "آر.بي20" ومواجهته لمشاكل في الكبح لم يتمّ حلها، وهو ما منعه من الهجوم على المنعطفات بالشكل الذي يريده.

وقال المكسيكي: "عانيت قليلًا على صعيد الكبح. كلّ مرّة أحاول فيها الهجوم، فإنّني أولّد الكثير من الطاقة في الإطارات ويجعل ذلك إيقاف السيارة صعبًا".

وأضاف: "هذه المشكلة مستمرّة منذ السباقات الثلاثة الماضية، حيث لا أكون قادرًا على إيقاف السيارة. عليّ تعديل كبير كثيرًا، ويُمكنكم رؤية ذلك في البيانات، لكنّنا لسنا قادرين على حلّ ذلك في الوقت الحاضر".

وأردف: "الأمر يحدث على الخطّ المستقيم بالأساس حيث لا أتمكّن من إيقاف السيارة. أنزلق كثيرًا وبالنظر إلى مدى حساسيّة السطح هنا، فإنّ ذلك يجعل الأمر أكثر صعوبة".

وكان بيريز قد تعرّض لحادثٍ أطاح به خارج السباق في المنعطف الأوّل العام الماضي، وهو يبحث بيأس عن دفعة معنويّة عبر نتيجة قويّة على أرضه وأمام جماهيره بعد سلسلة النتائج الضعيفة.

لكن مع حدوث مشاكل الكبح على المسافات الطويلة كذلك، بدا بيريز متشائمًا حيال فرصه في عودة قويّة في السباق. وبالنظر إلى مدى شدّة مشاكل التحكّم، ليس من المستبعد تمامًا أن يُقدم الفريق على إجراء تغييرات في سيارته وانطلاقه من خطّ الحظائر عوضًا عن ذلك.

وقال: "سنتباحث في جميع خياراتنا. المشكلة هي أنّ المكوّنات المتاحة شحيحة. ليست لدينا خصائص الأرضيّة التي نريد استخدامها. لا أعلم، سنتباحث في المسألة داخل الفريق بالتأكيد".

وأكمل: "سيكون ذلك صعبًا لأنّ المشكلة حاضرة كذلك على المسافات الطويلة، لذا سأحاول كلّ شيء. سنرى ما يُمكننا فعله مع الفريق والحلول المتاحة. من الواضح أنّ ذلك محبطٌ للغاية. لو كانت هناك جائزة كبرى أريد تقديم أداء رائعٍ فيها فهي هذه. لكن للأسف كان هذا الحدث صعبًا للغاية حتى الآن".

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