بيريز: ثلاثة انسحابات لريد بُل في ثلاثة سباقات تشكّل "مصدر قلق بالتأكيد"

انسحب بيريز وزميله ماكس فيرشتابن في اللفات الختامية من سباق جائزة البحرين الكبرى الشهر الماضي بسبب مشكلة في مضخّة الوقود، ما كلّفهما المركزين الثاني والرابع.

فيما برزت مشكلة منفصلة في نظام الوقود على سيارة فيرشتابن قبل 20 لفة من نهاية سباق أستراليا نهاية الأسبوع الماضي، والتي أجبرته على الانسحاب وتركت حامل اللقب متأخرًا بفارق 46 نقطة خلف المتصدر المبكر للبطولة وسائق فيراري شارل لوكلير.

ووصف فيرشتابن مشاكل الموثوقية التي يواجهها فريقه "بغير المقبولة" عقب السباق، وأوضح بأنه لا يفكّر في البطولة وسط ما تعانيه ريد بُل حاليًا.

في المقابل، كان بيريز قادرًا على تعويض انسحاب فيرشتابن وإكمال سباق ملبورن في المركز الثاني، لكنّه اعترف بأن مشاكل الموثوقية المستمرة تمثّل مصدر قلق للفريق.

"إنها مصدر قلق بالتأكيد" قال بيريز، مُضيفًا: "لقد خسرنا الكثير من النقاط بالفعل خلال تلك السباقات الثلاثة الأولى، والتي من الممكن أن تشكّل فارقًا كبيرًا في نهاية المطاف على صعيد معركة البطولة. ونحن مدركون لذلك بالطبّع".

وتابع: "جميع العاملين في المصنع وهنا يبذلون كامل جهدهم من أجل الوصول إلى حلول. سنرى ما سيحدث، لكنني واثق بأننا سنتمكن من قلب حظوظنا، وآمُل أن نبدأ من الصفر مجددًا عندما نعود إلى أوروبا".

هذا وبعد هيمنتها الكاملة في أستراليا، يرى بيريز أن تلك كانت أول نهاية أسبوع تتقدم فيها فيراري بخطوة على فريقه، وذلك بعد معاناته وفيرشتابن من أجل بلوغ التوازن المثالي على السيارة.

فقال: "لقد كانوا ضمن مستوى آخر تمامًا. أعتقد بأننا كذلك كنا في مستوى ضعيف جدًا من ناحية التماسك. اتبعنا وجهة خاطئة نوعًا ما، لذلك أرى بأن هنالك تحليلًا جيّدًا يجب أن نقوم به في ذلك الجانب".

واختتم: "أثق بأننا سنتعلم كثيرًا من نهاية هذا الأسبوع كوننا بدونا أقسى بعض الشيء على الإطارات من فيراري".