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بيريز: تفويت فرصة تحقيق الثنائية في المكسيك "أمر مؤسف بعض الشيء"

من قبل:
, محرر

قال سيرجيو بيريز أنه "من المؤسف بعض الشيء" تفويت تحقيق ثنائية ريد بُل في سباق جائزة المكسيك الكبرى، حيث لم ينجح بتجاوز لويس هاميلتون الذي أنهى أمامه بالمركز الثاني.

بيريز: تفويت فرصة تحقيق الثنائية في المكسيك "أمر مؤسف بعض الشيء"

حققت ريد بُل فوزاً صريحاً في المكسيك مع ماكس فيرشتابن الذي اقتنص الصدارة مبكراً واحتفظ بها حتى النهاية، لينهي أمام ملاحقه الأساسي ضمن معركة اللقب، هاميلتون. 

وكان الفارق بين بيريز وهاميلتون ثانيتين عندما دخل البريطاني إلى منصة الصيانة، ما دفع ريد بُل لاعتماد استراتيجية إطالة فترة المكسيكي.

وبعد منصة الصيانة، خرج بيريز على إطارات جديدة ليقلص الفارق بينه وبين بطل العالم إلى أقل من ثانية مع الدخول في اللفات الأخيرة.

لكن لم ينجح بتجاوزه بالرغم من هجومه الأخير ومعاناة هاميلتون مع السيارات المتأخرة.

وأوضح هاميلتون بعد السباق أنه "لم يكن يمتلك ما يكفي من الحياة في إطاراته" ليواجه بيريز، متوقعاً أنه كان ليتجاوزه "بعد لفة واحدة فقط".

وأشار بيريز إلى إحباطه من عدم قدرته على تجاوز هاميلتون إلى المركز الثاني، مؤكداً أن ريد بُل امتلكت الوتيرة الكافية لتحقيق الثنائية.

فقال: "لقد كانت معركة قريبة للغاية. كانت هناك لفة معينة حاسمة جداً في تحقيق ’أندركت’. من الواضح أنهم أدخلوه المنصة في تلك اللفة، لذا قمنا باتباع استراتيجية معاكسة بالبقاء لفترة أطول".

وتابع: "كان الوضع صعباً بعض الشيء مع السيارات المتأخرة كذلك. لقد خسرنا جميعنا وقتاً بسببها. وكانت معركة متقاربة".

وأردف: "التجاوز هنا صعب جداً، نظراً للسرعة على المقاطع المستقيمة وهم أقوياء في هذه الناحية. لم تكن لدي فرصة حقيقية".

واسترسل: "لذا، ذلك مؤسف بعض الشيء، لأنني أعتقد أننا امتلكنا الوتيرة الكافية لتحقيق الثنائية".

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بالمقابل، شهد السباق تواجد بيريز في الصدارة لفترة من الزمن، ليصبح أول مكسيكي ينجح بذلك وينهي على منصة التتويج، ما أشعل احتفالات كبيرة بين الجماهير على المدرجات.

"التواجد على منصة التتويج في سباق الموطن، إنجاز خاص جداً" قال بيريز.

وأكمل: "أردتُ المزيد، أردتُ الفوز بالسباق، ومن الواضح أن تحقيق الثنائية كان ليكون إنجازاً رائعاً للفريق".

وتابع: "في النهاية، نحن سائقون تنافسيون، حتى عند تحقيق المركز الثالث، فإننا لا نستمتع به حقاً. لكن اليوم من الأيام التي يجب أن أستمتع بها".

وأردف: "كان هناك الكثير من الأشخاص المسرورين اليوم، خاصة بعد تحقيق منصة التتويج".

واستطرد: "هذا ما يجعله أمراً خاصاً جداً بالنسبة لي".

نتيجة سباق المكسيك قرّبت ريد بُل من مرسيدس بفارق نقطة واحدة ضمن ترتيب بطولة المصنعين. خاصة بعد فشل فالتيري بوتاس بتسجيل نقاط بسبب انزلاقه بعد ارتطام دانيال ريكاردو بسيارته في المنعطف الأول، ليتراجع حتى آخر الترتيب.

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