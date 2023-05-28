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بيريز تعليقاً على حادثته في تصفيات موناكو: "لا أكاد أصدق ما فعلت" 

قال سيرجيو بيريز سائق ريد بُل أنه لا يكاد يصدق ما فعله، بعد تعرضه لحادثة في تصفيات جائزة موناكو الكبرى، حيث اضطر للانسحاب منها.

خلدون يونس
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سيارة سيرجيو بيريز، ريد بُل

خلال لفته السريعة الثانية في القسم الأول من التصفيات، خسر بيريز السيطرة على سيارته ليرتطم بالحاجز.

وأدى ذلك لرفع العلم الأحمر، بينما تضررت سيارة ريد بُل بشكل ملحوظ.

حيث قال تعليقاً على الحادثة: "يوم لا يصدق. لا أكاد أصدق ما فعلت".

وأكمل: "لقد تفاجأت حقاً، خسرت السيطرة على القسم الخلفي للسيارة ضمن المنعطف".

وتابع: "كنت أحاول تحسين الزمن، لكنني تخطيت الحدود ولم يعد بمقدوري فعل شيء لأنني كنت متأخراً بالفعل ضمن المنعطف ولم يكن بوسعي اختصاره أو الخروج منه".

وتعميقاً لجراح بيريز، فإن زمنه السريع الأول سرعان ما تم التفوق عليه نظراً لتحسن حالة المسار، ما يعني أنه يواجه مهمة مستحيلة للتعافي في السباق نتيجة ذلك الحادث المكلف.

"ما حصل بالفعل كان مفاجئاً" قال المكسيكي معلقاً على تراجع زمنه حتى المركز الأخير.

وأكمل: "ذلك ليس عذراً. كان عليّ القيام بعمل أفضل اليوم، كل ما بوسعي القول لفريقي أنني آسف، لأنهم قاموا بعمل كبير وحضّروا كل شيء، ومن ثم يحصل أمر محبط كهذا".

سيارة سيرجيو بيريز

سيارة سيرجيو بيريز

تصوير: صور موتورسبورت

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وتابع: "أنا محبط جداً اليوم من نفسي، وأعلم أن الغد سيمثل سباقاً مستحيلاً".

من جهته، يرى كريستيان هورنر مدير الفريق بأن بيريز دفع ثمن الإسراع بشكل كبير ضمن المنعطف، لكنه يعتقد بأن سائقه قد تشتت بسيارة ألبين.

فقال: "لا يمكنني التفكير إلا بأنه تشتت بسيارة ألبين لأنه أخطأ المنعطف الأول وكان يُسرع أكثر وأكثر. سيندم كثيراً على ذلك".

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