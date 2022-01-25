بيريز: تحدي تغيير الفريق في الفورمولا واحد "أصعب مما يعتقده البعض"

كان بيريز واحدًا من بين عددٍ من السائقين البارزين الذين غيّروا فرقهم العام الماضي، وذلك رفقة دانيال ريكاردو، وكارلوس ساينز الإبن وسيباستيان فيتيل.

واحتاج أغلبهم في المجمل لفترة تأقلم طويلة للتعوّد على سياراتهم الجديدة، وكان ريكاردو أكثرهم تطلّبًا للوقت على وجه الخصوص بعد معاناته لملاءمة أسلوب قيادته مع سيارة مكلارين المختلفة عن سيارته رينو السابقة.

أمّا بيريز، الذي انتقل إلى ريد بُل لمجاورة ماكس فيرشتابن بعد فقدانه لمقعده مع ريسينغ بوينت، فقد احتاج للكثير من الوقت للتعوّد على فلسفة ريد بُل التصميميّة.

وقال المكسيكي أنّ الناس يُقلّلون من شأن مدى اختلاف سلوك السيارات بشدّة، قائلًا أنّ السائقين أنفسهم يُقلّلون أحيانًا من مدى صعوبة تغيير الفريق، وحتّى تغيير مزوّد وحدات الطاقة.

وقال في هذا الصدد: "بالطبع، حتّى كسائقٍ فإنّك تُقلّل من شأن تلك الأشياء حتّى تعيشها وتختبرها".

وأضاف: "لكنّ قيادة وحدة طاقة مختلفة لهي مهمّة مختلفة بالكامل. قيادة سيارات ذات فلسفة مختلفة بالكامل، هذه سيارة عالية زاوية الانحناء الأمامي مقابل الأخرى منخفضة زاوية الانحناء، مهمّة مختلفة بالكامل كذلك. وطريقة مقاربتك لهذه الأشياء مختلفة جدًا ببساطة".

وقال بيريز أنّه تعيّن عليه كذلك نسيان ما قام به سابقًا والتدرّب على تقنيّات قيادة جديدة من أجل استخراج أقصى أداء من سيارة ريد بُل، وهو ما تطلّب منه عدّة أشهر.

وقال حيال ذلك: "عليك تعلّم تقنيّات جديدة. ما تعوّدت على فعله لم يعمل هنا مطلقًا ببساطة".

وأكمل: "سيكون الأمر ذاته لو توجّه ماكس إلى مرسديس على سبيل المثال. إنّهما سيارتان مختلفتان بالكامل. تُقدّمان أزمنة متشابهة للغاية، لكنّ طريقتَي فعلهما لذلك مختلفتان جدًا".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول مدى اختلاف مقاربته هذا الشتاء بعد أن أمضى عامًا كاملًا مع ريد بُل، قال بيريز أنّ ذلك يُحدث "فارقًا ضخمًا" بالفعل بالنظر إلى امتلاكه لمعيار وتعوّده على الفريق المتمركز في ميلتون كينز.

وقال: "لدينا معيارٌ بالفعل يُمكننا العمل بناءً عليه وتحسينه، ذلك يُحدث فارقًا ضخمًا".

وأكمل: "أعرف طاقم الفريق بالفعل الآن. أعرف من أطلب منهم ما أحتاجه، وكيفيّة استخراج أفضل أداء من كلّ فردٍ حولي. هذه صورة مختلفة جدًا".