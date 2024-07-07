جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

بيريز تحت الضغط: "سأقلب هذا التأخّر"

عبّر المكسيكي سيرجيو بيريز عن تفاؤله حيال أدائه ومستقبله في صفوف ريد بُل بعد حصّة تصفيات مخيّبة أخرى في سيلفرستون.

تم التحديث:
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

قال بيريز أنّه سيقلب موسمه في الفورمولا 1 بعد معاناته من نتيجة أخرى مخيّبة ضمن التجارب التأهيليّة لجائزة بريطانيا الكبرى.

وكان بيريز قد انزلق في القسم الأوّل الرطب من التصفيات بالخروج من منعطف "كوبس" وعلق في المصيدة الحصويّة لينتهي به المطاف في المركز الـ 19.

وكانت تلك الكبوة الأخيرة لبيريز في ظلّ تراجعٍ كبيرٍ في أدائه عرف تحقيقه لـ 15 نقطة فقط منذ سباق إيمولا، بالمقارنة مع 101 لزميله ماكس فيرستابن. وكانت سيلرستون رابع جولة من أصل ستّ جولات يفشل فيها بيريز في العبور إلى القسم الثالث من التصفيات.

وأشعل ذلك مجدّدًا الجدل بشأن إن كان صاحب الـ 34 عامًا الشخص المناسب لمساعدة ريد بُل على الحفاظ على لقب الصانعين في مواجهة منافساتها الشرسات.

اقرأ أيضاً:

وكان بيريز قد حصل مؤخّرًا على عقدٍ جديد بعامين، لكن يُتفهّم أنّه تضمّن عددًا من بنود الأداء. ويعي الفريق جيّدًا ضرورة بدء السيارة الثانية برفع أدائها وجهّز خطّة بديلة في حال لم يتمكّن بيريز من التحسّن.

لكن في حين أنّه واجه تصفيات أخرى مخيّبة، فإنّ بيريز عبّر عن تفاؤله حيال قدرته على استعادة وتيرته القويّة في بداية 2024، وإخماد كلّ الأسئلة حول مستقبله.

وعندما سُئل إن كان الخطأ الذي ارتكبه في التصفيات قد جاء في أسوأ وقتٍ ممكنٍ بالنظر إلى الضغط المُسلّط عليه، قال بيريز: "كلّا، لا، لا. أركّز بشكلٍ كاملٍ على عملي".

وأضاف: "أركّز على استخراج الأداء، الأداء الذي أعلم أنّ بوسعي تقديمه. تواجدت في البطولة لفترة طويلة، لذا أعلم ما أقوم به وكيف أقلب الأمور".

وأردف: "لن أستسلم. سأقلب الأمور لصالحي".

وأصرّ بيريز على أنّ انخفاض أدائه المستمرّ لا يؤثّر على مستقبله مع ريد بُل بعد أن جدّد عقده.

وقال: "أجل بالتأكيد. مثلما قلت، لديّ عقدٌ مع الفريق وسأقلب الأمور لصالحي".

ثمّ تابع: "ليس أمرًا يشتّت تركيزي أو أيّ شيء من ذاك القبيل. لقد انتهى الأمر. أريد أن أستعيد أدائي، وأن أركّز على الأمور المهمّة".

وقبل بيريز اللوم على خطئه في المنعطف التاسع، وذلك بعد أن كان أحد أوّل السائقين المنتقلين إلى إطارات الطقس الجاف.

وقال: "كان ذلك محبطًا. كان المنعطف التاسع صعبًا جدًا، خاصة في البداية".

وأضاف: "أثناء عملي على تحمية الإطارات، وعندما أنزلت الغيار، فقد فقدت السيطرة على القسم الخلفي بشكلٍ سيّئ وخرجت عن المسار. كانت الإطارات باردة وكانت هناك بعض برك المياه خارج المسار، لذا انتهى بي الأمر على الحصى".

وأكمل: "لم أكن قادرًا على إيقاف السيارة ولا المواصلة في خطّ مستقيم. خرج البعض عن المسار في ذلك المنعطف نفسه، أي أنّه كان صعبًا. لكن أيًا كان، سأقبل اللوم، لقد أخطأت اليوم".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق هاميلتون يُشير إلى النواحي التي تحسّنت فيها سيارة مرسيدس

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

لماذا لن تسمح مكلارين بأخطاء سيلفرستون بـ "بناء وتدمير" تقدّمها في الفورمولا 1

لماذا لن تسمح مكلارين بأخطاء سيلفرستون بـ "بناء وتدمير" تقدّمها في الفورمولا 1

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
لماذا لن تسمح مكلارين بأخطاء سيلفرستون بـ "بناء وتدمير" تقدّمها في الفورمولا 1
تصاعد الشكوك حيال مستقبل بيريز مع ريد بُل وسط توقعات بإمكانية فضّ عقده

تصاعد الشكوك حيال مستقبل بيريز مع ريد بُل وسط توقعات بإمكانية فضّ عقده

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تصاعد الشكوك حيال مستقبل بيريز مع ريد بُل وسط توقعات بإمكانية فضّ عقده
بانيايا كان يتوقّع معركة في اللفّة الأخيرة قبل حادث مارتن

بانيايا كان يتوقّع معركة في اللفّة الأخيرة قبل حادث مارتن

MGP موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
بانيايا كان يتوقّع معركة في اللفّة الأخيرة قبل حادث مارتن
مكلارين تكشف السبب وراء عدم التوقف المزدوج في سباق بريطانيا

مكلارين تكشف السبب وراء عدم التوقف المزدوج في سباق بريطانيا

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
مكلارين تكشف السبب وراء عدم التوقف المزدوج في سباق بريطانيا

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط