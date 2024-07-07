بيريز تحت الضغط: "سأقلب هذا التأخّر"

قال بيريز أنّه سيقلب موسمه في الفورمولا 1 بعد معاناته من نتيجة أخرى مخيّبة ضمن التجارب التأهيليّة لجائزة بريطانيا الكبرى.

وكان بيريز قد انزلق في القسم الأوّل الرطب من التصفيات بالخروج من منعطف "كوبس" وعلق في المصيدة الحصويّة لينتهي به المطاف في المركز الـ 19.

وكانت تلك الكبوة الأخيرة لبيريز في ظلّ تراجعٍ كبيرٍ في أدائه عرف تحقيقه لـ 15 نقطة فقط منذ سباق إيمولا، بالمقارنة مع 101 لزميله ماكس فيرستابن. وكانت سيلرستون رابع جولة من أصل ستّ جولات يفشل فيها بيريز في العبور إلى القسم الثالث من التصفيات.

وأشعل ذلك مجدّدًا الجدل بشأن إن كان صاحب الـ 34 عامًا الشخص المناسب لمساعدة ريد بُل على الحفاظ على لقب الصانعين في مواجهة منافساتها الشرسات.

وكان بيريز قد حصل مؤخّرًا على عقدٍ جديد بعامين، لكن يُتفهّم أنّه تضمّن عددًا من بنود الأداء. ويعي الفريق جيّدًا ضرورة بدء السيارة الثانية برفع أدائها وجهّز خطّة بديلة في حال لم يتمكّن بيريز من التحسّن.

لكن في حين أنّه واجه تصفيات أخرى مخيّبة، فإنّ بيريز عبّر عن تفاؤله حيال قدرته على استعادة وتيرته القويّة في بداية 2024، وإخماد كلّ الأسئلة حول مستقبله.

وعندما سُئل إن كان الخطأ الذي ارتكبه في التصفيات قد جاء في أسوأ وقتٍ ممكنٍ بالنظر إلى الضغط المُسلّط عليه، قال بيريز: "كلّا، لا، لا. أركّز بشكلٍ كاملٍ على عملي".

وأضاف: "أركّز على استخراج الأداء، الأداء الذي أعلم أنّ بوسعي تقديمه. تواجدت في البطولة لفترة طويلة، لذا أعلم ما أقوم به وكيف أقلب الأمور".

وأردف: "لن أستسلم. سأقلب الأمور لصالحي".

وأصرّ بيريز على أنّ انخفاض أدائه المستمرّ لا يؤثّر على مستقبله مع ريد بُل بعد أن جدّد عقده.

وقال: "أجل بالتأكيد. مثلما قلت، لديّ عقدٌ مع الفريق وسأقلب الأمور لصالحي".

ثمّ تابع: "ليس أمرًا يشتّت تركيزي أو أيّ شيء من ذاك القبيل. لقد انتهى الأمر. أريد أن أستعيد أدائي، وأن أركّز على الأمور المهمّة".

وقبل بيريز اللوم على خطئه في المنعطف التاسع، وذلك بعد أن كان أحد أوّل السائقين المنتقلين إلى إطارات الطقس الجاف.

وقال: "كان ذلك محبطًا. كان المنعطف التاسع صعبًا جدًا، خاصة في البداية".

وأضاف: "أثناء عملي على تحمية الإطارات، وعندما أنزلت الغيار، فقد فقدت السيطرة على القسم الخلفي بشكلٍ سيّئ وخرجت عن المسار. كانت الإطارات باردة وكانت هناك بعض برك المياه خارج المسار، لذا انتهى بي الأمر على الحصى".

وأكمل: "لم أكن قادرًا على إيقاف السيارة ولا المواصلة في خطّ مستقيم. خرج البعض عن المسار في ذلك المنعطف نفسه، أي أنّه كان صعبًا. لكن أيًا كان، سأقبل اللوم، لقد أخطأت اليوم".