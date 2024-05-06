بيريز تجنّب "كارثة" مع فيرستابن في انطلاقته "المتفائلة" لسباق ميامي

بعد أن قدّم انطلاقة قويّة من المركز الرابع، كان بيريز قادرًا على التواجد بجانب سيارتي فيراري والانغماس على الخطّ الداخلي لمحاولة انتزاع المركز الثاني خلف زميله فيرستابن صاحب قطب الانطلاق الأوّل.

لكنّ المكسيكي لم يكن قادرًا على الكبح في الوقت المناسب، وكاد أن يصطدم بالقسم الخلفي لسيارة زميله.

وعبر بيريز المنعطف بشكلٍ واسع في النهاية على المنطقة الأسفليّة المقابلة وعاد إلى المسار في المركز الخامس خلف ثنائيّ فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن وكذلك أوسكار بياستري سائق مكلارين.

وشعر هورنر أنّ انطلاقة لوكلير الضعيفة من المركز الثاني فتحت الباب أمام بيريز في الانطلاقة، لكنّ ريد بُل كانت قريبة من حادثة مؤلمة في المنعطف الأوّل.

وقال البريطاني: "كانت انطلاقته متفائلة. لم يحظَ شارل بانطلاقة رائعة أمامه، وأعتقد بأنّ ذلك دفع تشيكو... كان عليه رفع قدمه عن دوّاسة الوقود لتفادي شارل ومن ثمّ كانت أمامه مساحة في المنعطف الأوّل".

وأضاف: "أقدم على ذلك، ومن الواضح أنّه انغمس كثيرًا وكانت محظوظًا بعدم الاصطدام بماكس في المنعطف الأوّل وعدم الاصطدام بسيارة فيراري عندما عاد إلى المسار".

وأكمل: "لذا كنت مسرورًا برؤية كلّ السيارات تنجو من تلك الواقعة".

وكشف فيرستابن أنّه شاهد بيريز يقترب منه في المنعطف الأوّل، لكنّ الكارثة تمّ تفاديها بعد أن تمكّن المكسيكي من تجنّب الاصطدام ببطل العالم ثلاث مرّات.

وقال: "لقد كنت واعيًا بذلك. انعطفت ورأيته يُغلق مكابحه. وألقيت نظرة بعد السباق، وكان هناك خدشٌ على ناشر سيارتي. من المؤكّد أنّ شيئًا ما ضربه".

وأكمل: "لكن أجل، كان ذلك قريبًا للغاية. كانت الواقعة لتنتهي بكارثة، للفريق كذلك. لذا أجل، كنّا محظوظين".