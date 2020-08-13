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فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى / أخبار عاجلة

بيريز: تبخّر شائعات فيتيل وريسينغ بوينت مسألة وقت لا أكثر

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بيريز: تبخّر شائعات فيتيل وريسينغ بوينت مسألة وقت لا أكثر
13-08-2020

يعتقد سيرجيو بيريز أنّ تبخّر الشائعات التي تربط سيباستيان فيتيل بفريق ريسينغ بوينت "مسألة وقتٍ لا أكثر"، حيث يشعر بأنّ مستقبله "مؤمّن".

لا يخفى على أحدٍ أنّ بطل العالم في الفورمولا واحد أربع مرّات يخوض محادثات مع فريق ريسينغ بوينت للقيادة لصالحه في موسم 2021 الذي سيتغيّر فيه اسم الفريق إلى أستون مارتن.

وتملك ريسينغ بوينت حاليًا سائقَين متعاقدَين للعام المقبل وهما بيريز ولانس سترول، وأشارت مرارًا إلى أنّهما يرتبطان بالفريق على المدى البعيد.

وسبق لبيريز أن قال أنه من "البديهي" أن يكون هو السائق الذي سيُغادر في حال وقّع الفريق مع فيتيل – وذلك بالنظر إلى أنّ لورنس والد سترول يملك الفريق – وأنّه تمّ التواصل معه بالفعل مع فريق فورمولا واحد آخر حيال توافره.

وبحديثه اليوم الخميس عشيّة انطلاق مجريات جائزة إسبانيا الكبرى، قال بيريز أنّه شعر بالثقة حيال مستقبله مع ريسينغ بوينت، مُعتقدًا بأنّ الشائعات المتعلّقة بفيتيل ستتبخّر في النهاية.

وقال المكسيكي: "في ما يتعلّق بشائعات سيباستيان، أعتقد بأنّه ليس بوسعي فعل أيّ شيء".

وأضاف: "ما سمعته من الفريق هو أنّنا نريد جميعًا المواصلة معًا. لذا أعتقد بأنّها مسألة وقتٍ لا أكثر قبل أن تتبخّر هذه الشائعات".

وعندما سُئل إن كان قد خاض مفاوضات مع فريقٍ آخر للقيادة لصالحه في موسم 2021، أكّد بيريز أنّه لم يفعل ذلك".

وقال: "كلّا، بالنظر إلى أنّ موقعي مع الفريق يبدو مؤمّنًا".

وأكمل: "ذلك هو الشعور الذي حصلت عليه. نحن معًا جميعًا في هذه الحزمة، ونريد المواصلة كذلك".

وكانت الشائعات المتعلّقة بفيتيل قد بلغت أشدّها على إثر ركوب الألماني في سيارة أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت بعد جائزة بريطانيا الكبرى. كما شُوهد فيتيل وهو يحيّي سترول الأبّ في البادوك خلال ذات السباق.

لكنّ بيريز قلّل من شأن الواقعتَين، قائلًا أنّه لا يُمكن قراءة الكثير منهما.

وقال: "أعتقد بأنّ أوتمار مالك سيارة فيراري فخورٌ جدًا".

وأضاف: "ماذا يُمكنني أن أستنتج من ذلك؟ لا شيء. أعتقد بأنّ الجميع يملك حريّة فعل ما يريده، خاصة خارج حالبات التسابق".

وأكمل: "وبالنسبة لتحيّة المرفق التي قام بها مع لورنس، فليس لديّ شيء لقوله. لا أستنتج شيئًا من ذلك".

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