بيريز بعد خروجه من القسم الثاني لتصفيات سنغافورة: لم أستطع استخلاص الأداء الكافي

واجه بيريز المشاكل خلال تصفيات سنغافورة حيث فشل في التأهل من القسم الثاني.

وسينطلق المكسيكي من المركز 13 على شبكة السباق على حلبة مارينا باي.

وكشف بيريز أن الإطارات لم تكن تعمل ضمن الحرارة المطلوبة مضيفاً أنه سيحاول التعافي في السباق.

فقال: "وصلتُ إلى سنغافورة بعد سباق قوي جداً في باكو، لكنني واجهت الصعوبات".

وأكمل: "كان القسم الأول جيداً، لكن الثاني كان صعباً".

وأردف: "لم أنجح باستخلاص الأداء المتوقع من الإطارات، وواجهت مشاكل في المكابح".

واختتم: "عانيت كثيراً مع الإطارات خلال هذه الجولة، أمامنا الكثير لنتعلمه ونفهمه".