جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

بيريز بعد خروجه من القسم الثاني لتصفيات سنغافورة: لم أستطع استخلاص الأداء الكافي

اعترف سيرجيو بيريز سائق ريد بُل بأنه فشل في استخلاص ما يكفي من الأداء للتأهل حتى القسم الثالث من تصفيات جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد.

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

واجه بيريز المشاكل خلال تصفيات سنغافورة حيث فشل في التأهل من القسم الثاني.

وسينطلق المكسيكي من المركز 13 على شبكة السباق على حلبة مارينا باي.

وكشف بيريز أن الإطارات لم تكن تعمل ضمن الحرارة المطلوبة مضيفاً أنه سيحاول التعافي في السباق.

فقال: "وصلتُ إلى سنغافورة بعد سباق قوي جداً في باكو، لكنني واجهت الصعوبات".

وأكمل: "كان القسم الأول جيداً، لكن الثاني كان صعباً".

وأردف: "لم أنجح باستخلاص الأداء المتوقع من الإطارات، وواجهت مشاكل في المكابح".

واختتم: "عانيت كثيراً مع الإطارات خلال هذه الجولة، أمامنا الكثير لنتعلمه ونفهمه".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق راسل يُشيد بتحوّل أداء مرسيدس بعد "أسوأ" تجارب جمعة في سنغافورة
المقال التالي بياستري: محبط من نفسي أكثر من عدم مساعدة نوريس

أبرز التعليقات

سيرجيو بيريز
More from
سيرجيو بيريز
نوريس الأسرع في تصفيات سنغافورة أمام فيرستابن وهاميلتون والصعوبات تلاحق فيراري

نوريس الأسرع في تصفيات سنغافورة أمام فيرستابن وهاميلتون والصعوبات تلاحق فيراري

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
نوريس الأسرع في تصفيات سنغافورة أمام فيرستابن وهاميلتون والصعوبات تلاحق فيراري
هورنر يعترف: ريد بُل سارت في اتجاه تطويري خاطئ منذ 2023

هورنر يعترف: ريد بُل سارت في اتجاه تطويري خاطئ منذ 2023

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
هورنر يعترف: ريد بُل سارت في اتجاه تطويري خاطئ منذ 2023
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
ريد بُل ريسينغ
More from
ريد بُل ريسينغ
فيرستابن: المركز الثاني نتيجة جيدة على حلبة علمنا بأننا سنعاني عليها

فيرستابن: المركز الثاني نتيجة جيدة على حلبة علمنا بأننا سنعاني عليها

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
فيرستابن: المركز الثاني نتيجة جيدة على حلبة علمنا بأننا سنعاني عليها
نوريس يهيمن على سباق سنغافورة متقدماً بفارق شاسع على فيرستابن وبياستري

نوريس يهيمن على سباق سنغافورة متقدماً بفارق شاسع على فيرستابن وبياستري

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
نوريس يهيمن على سباق سنغافورة متقدماً بفارق شاسع على فيرستابن وبياستري
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟

تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟

أحدث الأخبار

مارتن: باستيانيني "دفعني خارجًا" في تجاوزه العدائيّ في ميزانو

مارتن: باستيانيني "دفعني خارجًا" في تجاوزه العدائيّ في ميزانو

MGP موتو جي بي
جائزة إيميليا رومانيا الكبرى
مارتن: باستيانيني "دفعني خارجًا" في تجاوزه العدائيّ في ميزانو
ريكاردو: "النهاية الخيالية لم تحصل" إذا كانت سنغافورة سباقي الأخير في الفورمولا 1

ريكاردو: "النهاية الخيالية لم تحصل" إذا كانت سنغافورة سباقي الأخير في الفورمولا 1

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
ريكاردو: "النهاية الخيالية لم تحصل" إذا كانت سنغافورة سباقي الأخير في الفورمولا 1
نوريس أراد أكبر فارق صدارة ممكن في سنغافورة وأفلت بخطئين في طريقه نحو الفوز

نوريس أراد أكبر فارق صدارة ممكن في سنغافورة وأفلت بخطئين في طريقه نحو الفوز

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
نوريس أراد أكبر فارق صدارة ممكن في سنغافورة وأفلت بخطئين في طريقه نحو الفوز
موتو جي بي: باستيانيني يحقق فوزًا مثيرًا للجدل وبانيايا يتعرّض لحادث في ميزانو

موتو جي بي: باستيانيني يحقق فوزًا مثيرًا للجدل وبانيايا يتعرّض لحادث في ميزانو

MGP موتو جي بي
جائزة إيميليا رومانيا الكبرى
موتو جي بي: باستيانيني يحقق فوزًا مثيرًا للجدل وبانيايا يتعرّض لحادث في ميزانو

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط