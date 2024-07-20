بيريز بعد حادثه الأخير: تحسّن الأداء سيكون "أكثر حلاوة"

يعتقد بيريز بأنّ إثبات خطأ منتقديه سيكون "أكثر حلاوة" عندما يستعيد مستواه في الفورمولا 1، وذلك على إثر حادثه في القسم الأوّل من التجارب التأهيليّة لجائزة المجر الكبرى.

فقد سائق ريد بُل السيطرة على القسم الخلفي من سيارته بدخوله المنعطف الثامن، وهو ما تسبّب في انزلاق سيارته والتفافها. واصطدمت السيارة بالحواجز الجانبيّة، وهو ما تسبّب في رفع العلم الأحمر وبالتالي تأهّله في المركز الـ 16 في التصفيات، بالرغم من أنّ ضررًا كبيرًا لحق بسيارته.

وقال بيريز أنّ الأمطار بدأت بالتساقط عند المنعطف الثامن بالمقارنة مع المنعطفات الأخرى، وهو ما ساهم في خسارته للتماسك على الحفف الجانبيّة ما أطلق الحادثة.

وبعد أن شعر بأنّه كان بوسعه التخلي عن تلك اللفّة، كان المكسيكي يعي أنّ هذه كانت إضافة غير مرحّبٍ بها لسلسلة معاناته هذا الموسم. وقال أنّ ذلك صعّب مهمّة مواجهته لوسائل الإعلام، لكنّه تعهّد بإثبات أنّ التكهّنات الحاليّة حول مستقبله مع ريد بُل خاطئة، مُشيرًا إلى أنّ التعامل مع الأسئلة سيكون "أكثر حلاوة" في حال تمكّن من قلب الأمور.

وقال المكسيكي: "كنت في لفّة جيّدة. لكن بعد معرفة ما آلت إليه الأمور، ربّما لم أكن في حاجة لتلك اللفّة. علينا مراجعة ذلك حقًا".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّ هذه الظروف يُمكن أن تُباغت أيّ أحد، لكنّني كنت أنا في مرّتين على التوالي. لكنّني عازمٌ على قلب الأمور".

وأردف: "من الواضح أنّه من الواضح أنّه من الصعب مواجهة وسائل الإعلام بعد هذه اللحظات الصعبة. لكن تعلمون أنّنا عندما نستعيد سابق أدائنا، فسيكون ذلك أكثر حلاوة".

وقال بيريز أنّه بخلاف بعض الألم الطفيف في ساقه، فإنّه جاهزٌ للتكفير عن خطئه في سباق الأحد، وشعر أنّ تحقيق النقاط ممكن في السباق.

وبالرغم من تأهّله في المركز الـ 16، سيعتمد موقع انطلاقه على قدر الضرر الذي لحق بسيارته ريد بُل، مثل علبة التروس على سبيل المثال والتي قد ينتج عنها انطلاقه من خطّ الحظائر.

لكنّه اعترف بأنّه كان من الصعب معاناة خطأ آخر بعد أن شعر بأنّه رفع أداءه على مدار حصص التجارب الحرّة يوم الجمعة، حيث كان رابع أسرع السائقين في الحصّة الثانية.