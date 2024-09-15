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فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

بيريز بعد تصفيات باكو: هذا هو أكبر تقدم حققناه مع السيارة هذا الموسم

أدلى سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الذي سينطلق رابعاً في سباق جائزة أذربيجان الكبرى لموسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد، بتصريح مثير حول السيارة.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

تأهل بيريز رابعاً، متقدماً بمركزين على زميله ماكس فيرستابن، في تصفيات باكو.

وبعد الحصة، تكلم المكسيكي حول السيارة وشعوره إزاءها. حيث أجاب حين سُئِل إن كان محبطاً لعدم تحقيق نتيجة أفضل على حلبة من بين المفضلة لديه.

فقال: "نعم، لم أقدم أفضل مقطع ثانٍ لي، للأسف. لكن بالمقابل، هناك إيجابيات".

وأكمل: "أعتقد أن الفريق قام بعمل مذهل لجلب التحديثات، وقد أصلحنا بعض المشاكل التي كانت تواجهنا".

وأردف: "نحتاج مزيداً من الجهود في نفس هذا الاتجاه. يعمل الفريق بالطاقة القصوى. واجهنا أوقاتاً صعبة في السباقات الماضية لكننا نحقق التقدم بكل تأكيد".

وأضاف: "أعتقد أن هذا هو أكبر تقدم حققناه مع السيارة منذ بداية الموسم. نأمل ترجمة ذلك إلى نتائج قوية في السباق".

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من جهة أخرى، أشار بيريز إلى حبّه لهذه الحلبة وشعوره بالثقة خلال المنافسات في باكو.

فقال: "أعتقد أن السيارة ساعدتني في اكتساب الثقة. فقد شعرت بالثقة هنا على متن السيارة أكثر من أية حلبة أخرى هذا الموسم".

وأكمل معلقاً على تأهل كارلوس ساينز سائق فيراري أمامه: "نحن نواجه بعضنا مجدداً. لكننا دوماً ما كنا نتنافس بنزاهة".

وتابع: "لناحية السيارة، أعتقد أنه يجب علينا مواصلة تحسين التوازن، وهذا بالتأكيد الاتجاه الذي يجب السير فيه".

وأردف: "لا يمكنني الإفصاح حول مزيد من التفاصيل، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح، وهذا ما نحتاجه".

واختتم: "العمل على السيارة إيجابي جداً، لكننا نعلم أنه يجب علينا تقديم المزيد".

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