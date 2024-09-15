بيريز بعد تصفيات باكو: هذا هو أكبر تقدم حققناه مع السيارة هذا الموسم
أدلى سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الذي سينطلق رابعاً في سباق جائزة أذربيجان الكبرى لموسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد، بتصريح مثير حول السيارة.
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
تأهل بيريز رابعاً، متقدماً بمركزين على زميله ماكس فيرستابن، في تصفيات باكو.
وبعد الحصة، تكلم المكسيكي حول السيارة وشعوره إزاءها. حيث أجاب حين سُئِل إن كان محبطاً لعدم تحقيق نتيجة أفضل على حلبة من بين المفضلة لديه.
فقال: "نعم، لم أقدم أفضل مقطع ثانٍ لي، للأسف. لكن بالمقابل، هناك إيجابيات".
وأكمل: "أعتقد أن الفريق قام بعمل مذهل لجلب التحديثات، وقد أصلحنا بعض المشاكل التي كانت تواجهنا".
وأردف: "نحتاج مزيداً من الجهود في نفس هذا الاتجاه. يعمل الفريق بالطاقة القصوى. واجهنا أوقاتاً صعبة في السباقات الماضية لكننا نحقق التقدم بكل تأكيد".
وأضاف: "أعتقد أن هذا هو أكبر تقدم حققناه مع السيارة منذ بداية الموسم. نأمل ترجمة ذلك إلى نتائج قوية في السباق".
من جهة أخرى، أشار بيريز إلى حبّه لهذه الحلبة وشعوره بالثقة خلال المنافسات في باكو.
فقال: "أعتقد أن السيارة ساعدتني في اكتساب الثقة. فقد شعرت بالثقة هنا على متن السيارة أكثر من أية حلبة أخرى هذا الموسم".
وأكمل معلقاً على تأهل كارلوس ساينز سائق فيراري أمامه: "نحن نواجه بعضنا مجدداً. لكننا دوماً ما كنا نتنافس بنزاهة".
وتابع: "لناحية السيارة، أعتقد أنه يجب علينا مواصلة تحسين التوازن، وهذا بالتأكيد الاتجاه الذي يجب السير فيه".
وأردف: "لا يمكنني الإفصاح حول مزيد من التفاصيل، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح، وهذا ما نحتاجه".
واختتم: "العمل على السيارة إيجابي جداً، لكننا نعلم أنه يجب علينا تقديم المزيد".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
فيرستابن ومكلارين قيد التحقيق بعد سباق باكو
فيرستابن: تشكيلة فيراري ولوكلير قوية للغاية في باكو وتغييراتنا لم تفلح
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
ساينز: كنت السائق الأسرع اليوم ولم أخطئ في الحادثة مع بيريز
حادثة مفاجئة تُطيح بآمال بيريز وساينز على منصة تتويج سباق باكو
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة أذربيجان الكبرى 2024
مراقبو سباق باكو يُصدرون قرارهم بشأن حادثة بيريز وساينز
نوريس متفاجئ من حلوله أمام فيرستابن غريمه على اللقب في باكو
ساينز: كنت السائق الأسرع اليوم ولم أخطئ في الحادثة مع بيريز
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات