بيريز بعد تجارب يوم الجمعة في بلجيكا: هناك فارق كبير بين سيارتَينا
قال سيرجيو بيريز سائق ريد بُل أنه ما زال يبحث عن بعض التعديلات في سيارته قبيل ما يبدو أنه قد يكون سباقه الأخير في الفورمولا واحد مع ريد بُل خلال مجريات جائزة بلجيكا الكبرى.
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
هناك بند فكّ ارتباط مبكّر في عقد بيريز مع ريد بُل يمنح الفريق الحقّ بالتخلي عن خدماته إن ازداد فارق النقاط بينه وبين زميله ماكس فيرستابن عن مئة نقطة مع الوصول للعطلة الصيفية.
لكنّ مستوى تأدية المكسيكي كان يتجه نزولاً في السباقات الأخيرة، حيث ازداد الفارق كثيراً عن مئة نقطة، وحتى لو فاز بالسباق في بلجيكا، فإن الفارق سيبقى أكثر من مئة نقطة.
وخلال التجارب الحرة يوم الجمعة على حلبة سبا-فرانكورشان العريقة، وصل الفارق بين الزميلين إلى 0.957 ثانية بعد الحصة الأولى، وأكثر من ثانية بقليل بعد الثانية.
وسيتلقى فيرستابن عقوبة التراجع 10 مراكز على شبكة انطلاق سباق يوم الأحد بسبب الانتقال لمحرك جديد، وبالتالي فإن الأنظار مصوّبة صوب بيريز لتعويض ذلك على الفريق.
وضمن معرض كلامه بعد الحصة، قال بيريز: "أجرينا بعض التعديلات في السيارة، لكن ما زال هناك الكثير من النواحي التي بوسعنا التحسين فيها".
وأكمل: "أعتقد أننا تعلمنا الكثير. السيارتان مختلفتان كثيراً، لذا أعتقد أنه أمامنا الكثير لمراجعته قبل يوم السبت".
وأضاف: "بالطبع، سيكون هناك تآكل كبير للإطارات يوم السباق".
واختتم: "أعتقد أنها ستكون جولة مثيرة للغاية، لكن ما زال أمامنا الكثير من المجاهيل فيما يتعلق بالظروف الجوية".
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