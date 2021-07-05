بيريز بعد الحادثتين مع لوكلير في النمسا: "لست مسروراً من نفسي"

كان بيريز ولوكلير يتنافسان على المركز الثامن في اللفة 41 عندما دفع بيريز سائق فيراري إلى الجهة الخارجية من المنعطف الرابع حين كان الأخير يحاول التجاوز من الجهة الخارجية، ليخرج لوكلير إلى المنطقة الحصوية.

وتلقى بيريز مباشرة عقوبة خمس ثوانٍ، لكن وقبل أن يتمكن من تطبيق العقوبة، تكررت الحادثة نفسها مجدداً، وهذه المرة في المنعطف السادس، ليتلقى بعدها المكسيكي عقوبة خمس ثوانٍ أخرى.

وبعد السباق، اعتذر بيريز على حركاته الدفاعية، قائلاً أنه "ليس من هذا النوع من السائقين" وأنه "غير مرتاح من نفسه" بعد الحادثتين.

حيث قال المكسيكي الذي اجتاز خط النهاية خامساً، وتراجع إلى السادس بعد العقوبتين: "مع شارل، أنا آسف جداً، لأن هذه ليست الطريقة التي أقود بها".

وتابع: "كما تعلمون، أنا لست من هذا النوع من السائقين ولا أتسابق بهذه الطريقة. كان أمامنا هواء متسخ جداً، إطارات ذات حرارة مرتفعة جداً، مكابح بحرارة مرتفعة جداً. وكنا نحاول تأخير الكبح بأكثر ما يمكن".

وأردف: "لم أرَ الحادثتين، لكنني آسف جداً إن أثّرتُ على سباق شارل، لأنه ينافس بقوة كبيرة، ودائماً على الحدود القصوى، وأنا كذلك. لذا لستُ مسروراً من نفسي".

وعندما سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قد تكلم مع لوكلير بعد السباق، أجاب بيريز: "نعم، قلتُ ما حصل من وجهة نظري، لكن من الواضح أن هذا لم يكن كافياً".

وتابع: "تلك المشاكل ليست ممتعة، لكنه يعلم أنني لستُ من ذلك النوع من السائقين، وأنني لست مسروراً من نفسي".

وكانت حادثة بيريز ولوكلير - الذي أنهى بالمركز الثامن مع فيراري - نسخة عن تلك التي جمعت بيريز ونوريس، والتي تأثر بسببها المكسيكي.

حيث كانا يتنافسان على المركز الثاني بعد خروج سيارة الأمان في وقت مبكر من السباق، وحاول بيريز تجاوز نوريس من الجهة الخارجية في المنعطف الرابع، حيث دفعه نوريس إلى الجهة الخارجية، ونتيجة لذلك تلقى سائق مكلارين عقوبة خمس ثوانٍ.

وتعليقاً على حادثة نوريس، دافع نوريس عن نفسه، حيث قال: "شعرتُ أنني كنت في الأمام". وكان نوريس محظوظاً لعدم تضرر سيارته نتيجة ذلك.

وتابع: "حسناً، مع نوريس. لقد خرج من دون أي ضرر. من الواضح أن المرة التالية (مع لوكلير) كانت مختلفة جداً".

واختتم: "في اللفة الأولى، شعرتُ أنني في الأمام، ومن ثم دفعني إلى خارج المسار، وتلك منافسة عادلة في عالم السباقات".