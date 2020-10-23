بيريز بصدد الإعلان عن خطوته التالية "قريبًا للغاية" وسط شائعات انتقاله إلى ويليامز

بات بيريز من دون مقعد في البطولة منذ إعلان ريسينغ بوينت الشهر الماضي تفعيلها بند فك الارتباط مع المكسيكي لموسم 2021، لتُفسح المجال لقدوم سيباستيان فيتيل إلى الفريق.

وارتبط اسم بيريز بقوة بانتقال محتمل إمّا إلى هاس أو ألفا روميو، وهما من بين الفرق القليلة التي تملك مقعدًا شاغرًا للموسم المُقبل.

لكن ومع اقتراب هاس من استقدام سائق الفورمولا 2 نيكيتا مازيبين إلى جانب أحد ناشئي فيراري، وكذلك وشوك ألفا روميو على الإعلان عن الإبقاء على تشكيلتها الحالية من السائقين، فإنّ خيارًا لبيريز بات يتمثّل في ويليامز.

وعلى الرُغم من أنّ ويليامز قد أعلنت الإبقاء على تشكيلتها الحالية من جورج راسل ونيكولاس لاتيفي لموسم 2021 في يوليو/تموز الماضي، لكنّ الفريق خضع منذ ذلك للعديد من التغييرات الجذرية أبرزها بيعه لمُلاك جُدد، مجموعة دوريلتون كابيتال، والذين يقيمون الآن خياراتهم لجلب مزيد من الدعم والرعاية.

وعند سؤاله من قِبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول إمكانية الانتقال إلى ويليامز لموسم 2021، ظلّ بيريز متحفّظًا، لكنّه قال أنّه يأمُل أن تكون لديه أخبار حول خططه في المستقبل القريب.

"كما قلت من قبل، لم أوقّع أيّ شيء حتى الآن، لذلك أعتقد بأنّه ليس هنالك الكثير لقوله الآن" قال بيريز.

وأضاف: "الموسم يقترب من نهايته، وينبغي أن أكون في موقع يخوّلني الإعلان عن شيء ما قريبًا للغاية. لكن حتّى الآن، لا أرى بأنّ هنالك جدوى من قول أي شيء، لا سيّما وأنّي أرغب الحفاظ على سرية مفاوضاتي".

وتابع: "علينا أن نحترم جميع الفرق التي نخوض محادثات معها، لذلك لا جدوى من مناقشة أيّ شي في الوقت الحالي".

جديرٌ بالذكر أنّه وإذا حصل بيريز على مقعد في ويليامز، فسيكون على الأرجح الذي يشغله ناشئ مرسيدس راسل، في ظل أنّ زميله لاتيفي يجلب بالفعل دعم مالي كبير إلى الفريق.