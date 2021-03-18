بيريز بحاجة لخمسة سباقات من أجل أن يتأقلم تمامًا مع ريد بُل

سجّل بيريز ظهوره الرسمي الأول مع ريد بُل خلال التجارب الشتوية لموسم 2021 في البحرين الأسبوع الماضي، وذلك بعد انتقاله للفريق قادمًا من صفوف ريسينغ بوينت (أستون مارتن الآن).

وقد خاض المكسيكي يومًا ونصف من التجارب خلف مقود سيارة ريد بُل الجديدة "آر.بي16.بي"، إذ كانت تلك نافذة تعلّم أقل من المعتاد كي يتأقلم مع فريقه الجديد وسيارته.

في المقابل، أكمل زميله ماكس فيرشتابن تجارب البحرين في الصدارة، بينما حلّ بيريز بالمركز الثامن.

وأشار بيريز إلى التجارب الشتوية المحدودة لهذا الموسم عندما يتعلق الأمر بمنحنى التعلّم مع سيارة ريد بُل الجديدة، والتي عادة ما تكون عصيّة ومن الصعب على السائقين الجُدد التأقلم معها بشكل سريع.

حيث قال: "لم يكن لدينا الكثير من الوقت، حيث كانت تلك بالتأكيد أقصر تجارب خضتها في مسيرتي".

وأضاف: "ما يزال أمامي الكثير من الأمور لتعلّمها عن السيارة، من أجل استخلاص الأداء الأقصى منها. لكنني أرى أن أفضل ما يمكنني القيام به هو التحلّي بالصبر، والتعامل مع السباقات الأولى كما تأتي".

وتابع: "سأتأقلم أكثر مع الأمور داخل الفريق. لكن عليّ أن أكون صبورًا الآن، وأن أواصل العمل الجاد سويًا مع مهندسيّ".

وعند سؤاله عن الوقت الذي يرى أنه سيستغرقه من أجل الشعور بالارتياح تمامًا داخل السيارة، قدّر بيريز ذلك بحوالي خمسة سباقات، حيث تحتل موناكو حاليًا الجولة الخامسة من هذا الموسم.

فقال: "من الصعب التفكير في ذلك، ولكن بعد خمسة سباقات، بمجرد أن نخوض سباقات مختلفة للغاية، ظروف مختلفة، فإنّك تفهم السيارة، الفريق، على نحوٍ أفضل بكثير. خمسة سباقات جيّدة ينبغي أن تشكّل فترة جيّدة".

جديرٌ بالذكر أنّ ريد بُل قد عانت في بداية موسم 2020 مع النسخة المبدئية من سيارتها "آر.بي16"، حيث كانت متقلبة الأداء على المسار، لكن بدا بأنّ الفريق قد تجاوز تلك المشاكل مع النسخة المحدثة بالخصائص "بي" لموسم 2021.

حيث كان فيرشتابن تحديدًا مادحًا للسيارة الجديدة، قائلًا بأنّها كانت "متوقّعة"، في حين كان بيريز مسرورًا كذلك بالإمكانيات التي وجدها على السيارة.

"لقد قدت السيارة في ظروف صعبة للغاية مع الرياح في البحرين، لذلك أنا مسرور بالموقع الذي تتواجد فيه، وأعتقد بأنّ هنالك بالفعل إمكانيات جيدة للغاية" قال بيريز.

واختتم: "هنالك بالطبّع جوانب للتركيز عليها، ومحاولة تحسينها. لكن الصورة الإجمالية إيجابية للغاية".