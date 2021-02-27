بيريز بات يفهم الآن سبب معاناة السائقين في التأقلم مع سيارة ريد بُل

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
47 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
67 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
81 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
95 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
102 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
116 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
123 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
137 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
151 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
179 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
186 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
193 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
207 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
214 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
221 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
235 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
242 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
250 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
266 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
278 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
287 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / ألونسو سيغيب عن حدث إطلاق ألبين التالي / رولاند يأمل ألا تهيمن مرسيدس على الفورمولا إي كما هو الحال في الفورمولا واحد
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز بات يفهم الآن سبب معاناة السائقين في التأقلم مع سيارة ريد بُل

قال سيرجيو بيريز أنّه بات بمقدوره الآن فهم سبب معاناة السائقين في التأقلم مع سيارة ريد بُل في الفورمولا واحد، حيث وجدها المكسيكي "مختلفة للغاية" عن السيارات التي سبق وقادها في البطولة.

المشاركات
التعليقات
بيريز بات يفهم الآن سبب معاناة السائقين في التأقلم مع سيارة ريد بُل

اختبر بيريز سيارة ريد بُل للمرّة الأولى خلال هذا الأسبوع، حيث أكمل طلعة على مقاتلة "آر.بي15" بمواصفات 2019 يوم الثلاثاء الماضي قبل إكماله تجاربًا استعراضية في يوم التصوير الترويجي على سيارة موسم 2021 الجديدة "آر.بي16.بي" في اليوم التالي.

وانضم بيريز إلى صفوف ريد بُل ريسينغ ضمن صفقة لعام واحد بعد مغادرته ريسينغ بوينت نهاية العام الماضي، حيث حلّ مكان أليكسندر ألبون.

اقرأ أيضاً:

وتسجّل تلك المرّة الأولى التي يشارك فيها بيريز مع أحد فرق الصدارة منذ موسمه الوحيد مع مكلارين في 2013، ما سيمنحه الفرصة لتعزيز سجله من الانتصارات بعد فوزه الأوّل المفاجئ في الفورمولا واحد في جائزة الصخير الكبرى العام الماضي.

وعادةً ما واجه السائقون صعوبة في قيادة سيارة ريد بُل والتأقلم معها، فيما كانت سيارة العام الماضي صعبة المراس على كل من ألبون وزميله ماكس فيرشتابن خلال المراحل الأولى من الموسم الماضي.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن انطباعاته حيال التأقلم مع مفهوم السيارة الجديد خلال كل من يوم التصوير الترويجي واختبارات المُحاكاة، أشار بيريز إلى وجود اختلافات واضحة عن السيارات التي قادها سابقًا.

فقال: "إنّها سيارة مختلفة للغاية، يُمكنني بالفعل تحديد الاختلافات".

وأضاف: "بوسعك الشعور بالقسم الأمامي القوي الذي تملكه السيارة، ومثل هذه الأمور التي يُمكنك ملاحظتها على الفور بمجرد دخولك إلى السيارة أو على جهاز المُحاكاة".

جديرٌ بالذكر أنّ بيريز هو رابع زميل يمرّ على فيرشتابن خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، حيث يحل مكان ألبون الذي تخلّى عنه الفريق بعد موسم واحد فقط.

وكانت ريد بُل قد استقدمت ألبون ليحل مكان بيير غاسلي الذي بدوره خسر مقعد الفريق بعد 12 سباقًا فقط في موسم 2019، وسط معاناة مشابهة في مُجاراة وتيرة فيرشتابن.

اقرأ أيضاً:

وقد اعترف بيريز بعد اختباره الأول لسيارة ريد بُل أنّه بات بمقدوره الآن فهم سبب معاناة أسلافه للتأقلم معها.

حيث قال: "أعتقد أنّه بات بوسعي فهم لماذا ليس بوسع كل السائقين التأقلم مع هذه السيارة. بمقدوري الآن ملاحظة ذلك. فيما يتعلّق بالتوقيت الذي أحتاجه، لمعرفة أين يُمكنني ضبط إعدادات السيارة تحديدًا، وأين بمقدوري استخلاص الأعشار الأخيرة من الثانية منها".

وتابع: "يأتي ذلك مع الخبرة التي تكتسبها على السيارة، وتعلّم كيفية استخلاص الأداء الأقصى. هذا أمر سيأتي بمجرد أن أحظى بفهم كامل لها، حيث آمُل ألا يستغرق ذلك وقتًا طويلًا".

وبالرُغم من أنّ بيريز لم يكن مستعدًا للتصريح بأيّة استنتاجات حاسمة بعد التجارب الاستعراضية القصيرة على متن السيارة الجديدة في سيلفرستون مع إطارات تجارب، لكنّه شعر بأنّ هنالك علامات إيجابية للموسم المُقبل.

اقرأ أيضاً:

فقال: "إنّه يوم تصوير ترويجي، لذلك يتمحور الأمر حول الوصول لارتياح مع السيارة. يُمكنني بالفعل رؤية أنّ هنالك إمكانيات جيّدة، كما بوسعي تحديد الاختلافات عن السيارات التي سبق وقدتها".

واختتم: "إنّها تجارب على إطارات استعراضية كذلك، لذلك لا أريد تحديد أيّة استنتاجات الآن. لكن يُمكنني رؤية بعض الإمكانيات الجيّدة على السيارة".

ألونسو سيغيب عن حدث إطلاق ألبين

المقال السابق

ألونسو سيغيب عن حدث إطلاق ألبين

المقال التالي

رولاند يأمل ألا تهيمن مرسيدس على الفورمولا إي كما هو الحال في الفورمولا واحد

رولاند يأمل ألا تهيمن مرسيدس على الفورمولا إي كما هو الحال في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين سيرجيو بيريز

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بيريز بات يفهم الآن سبب معاناة السائقين في التأقلم مع سيارة ريد بُل

2
فورمولا 1

ألونسو سيغيب عن حدث إطلاق ألبين

3
بطولة الشرق الأوسط للراليات

رحيل بطل الراليات الكويتي صلاح بن عيدان بعد صراع مع المرض

4
فورمولا 1

فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة

18س
5
دبليو إي سي

فيراري تعلن عودتها إلى قمة منافسات سباقات التحمل

أحدث الأخبار
رولاند يأمل ألا تهيمن مرسيدس على الفورمولا إي كما هو الحال في الفورمولا واحد
فورمولا إي

رولاند يأمل ألا تهيمن مرسيدس على الفورمولا إي كما هو الحال في الفورمولا واحد

بيريز بات يفهم الآن سبب معاناة السائقين في التأقلم مع سيارة ريد بُل
فورمولا 1

بيريز بات يفهم الآن سبب معاناة السائقين في التأقلم مع سيارة ريد بُل

ألونسو سيغيب عن حدث إطلاق ألبين
فورمولا 1

ألونسو سيغيب عن حدث إطلاق ألبين

ساينز يتفادى الحديث عن حادثه المزعوم في تجارب إطارات بيريللي
فورمولا 1

ساينز يتفادى الحديث عن حادثه المزعوم في تجارب إطارات بيريللي

17س
فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة
فورمولا 1

فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة

18س
أحدث ملفات الفيديو
وحدة طاقة مرسيدس في الفورمولا واحد 02:52
فورمولا 1
23س

وحدة طاقة مرسيدس في الفورمولا واحد

ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز يقودان سيارة ريد بُل 2021 في سيلفرستون 01:39
فورمولا 1
23س

ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز يقودان سيارة ريد بُل 2021 في سيلفرستون

تقنيات الفورمولا واحد الممنوعة التي ستعود في 2022 07:32
فورمولا 1
23س

تقنيات الفورمولا واحد الممنوعة التي ستعود في 2022

ريد بُل تكشف سيارتها لموسم 2021 في الفورمولا واحد 00:52
فورمولا 1
23س

ريد بُل تكشف سيارتها لموسم 2021 في الفورمولا واحد

مقارنة بين سيارتي مكلارين 2020 و2021 00:32
فورمولا 1
26-02-2021

مقارنة بين سيارتي مكلارين 2020 و2021

More from
سيرجيو بيريز
بيريز: سيارة ريد بُل الجديدة تمتلك "إمكانيات جيدة"
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: سيارة ريد بُل الجديدة تمتلك "إمكانيات جيدة"

بيريز: أول تجربة لسيارة ريد بُل في سيلفرستون بمثابة "حلم يتحقق"
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: أول تجربة لسيارة ريد بُل في سيلفرستون بمثابة "حلم يتحقق"

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1 / تحليل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

الأكثر شعبية اليوم

بيريز بات يفهم الآن سبب معاناة السائقين في التأقلم مع سيارة ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز بات يفهم الآن سبب معاناة السائقين في التأقلم مع سيارة ريد بُل

ألونسو سيغيب عن حدث إطلاق ألبين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألونسو سيغيب عن حدث إطلاق ألبين

رحيل بطل الراليات الكويتي صلاح بن عيدان بعد صراع مع المرض
بطولة الشرق الأوسط للراليات بطولة الشرق الأوسط للراليات / نبذة عن الراحل

رحيل بطل الراليات الكويتي صلاح بن عيدان بعد صراع مع المرض

فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة

فيراري تعلن عودتها إلى قمة منافسات سباقات التحمل
دبليو إي سي دبليو إي سي / أخبار عاجلة

فيراري تعلن عودتها إلى قمة منافسات سباقات التحمل

ماركيز "لم يظن مطلقًا" بأنّ مسيرته في "الموتو جي بي" قد انتهت إثر غيابه جراء الإصابة
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ماركيز "لم يظن مطلقًا" بأنّ مسيرته في "الموتو جي بي" قد انتهت إثر غيابه جراء الإصابة

فيرشتابن "يركّز على نفسه فقط" وسط تكهنات انتقاله إلى مرسيدس في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن "يركّز على نفسه فقط" وسط تكهنات انتقاله إلى مرسيدس في 2022

بيريز: سيارة ريد بُل الجديدة تمتلك "إمكانيات جيدة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: سيارة ريد بُل الجديدة تمتلك "إمكانيات جيدة"

أحدث الأخبار

رولاند يأمل ألا تهيمن مرسيدس على الفورمولا إي كما هو الحال في الفورمولا واحد
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

رولاند يأمل ألا تهيمن مرسيدس على الفورمولا إي كما هو الحال في الفورمولا واحد

بيريز بات يفهم الآن سبب معاناة السائقين في التأقلم مع سيارة ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز بات يفهم الآن سبب معاناة السائقين في التأقلم مع سيارة ريد بُل

ألونسو سيغيب عن حدث إطلاق ألبين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألونسو سيغيب عن حدث إطلاق ألبين

ساينز يتفادى الحديث عن حادثه المزعوم في تجارب إطارات بيريللي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز يتفادى الحديث عن حادثه المزعوم في تجارب إطارات بيريللي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.