بيريز بات يفهم الآن سبب معاناة السائقين في التأقلم مع سيارة ريد بُل

اختبر بيريز سيارة ريد بُل للمرّة الأولى خلال هذا الأسبوع، حيث أكمل طلعة على مقاتلة "آر.بي15" بمواصفات 2019 يوم الثلاثاء الماضي قبل إكماله تجاربًا استعراضية في يوم التصوير الترويجي على سيارة موسم 2021 الجديدة "آر.بي16.بي" في اليوم التالي.

وانضم بيريز إلى صفوف ريد بُل ريسينغ ضمن صفقة لعام واحد بعد مغادرته ريسينغ بوينت نهاية العام الماضي، حيث حلّ مكان أليكسندر ألبون.

وتسجّل تلك المرّة الأولى التي يشارك فيها بيريز مع أحد فرق الصدارة منذ موسمه الوحيد مع مكلارين في 2013، ما سيمنحه الفرصة لتعزيز سجله من الانتصارات بعد فوزه الأوّل المفاجئ في الفورمولا واحد في جائزة الصخير الكبرى العام الماضي.

وعادةً ما واجه السائقون صعوبة في قيادة سيارة ريد بُل والتأقلم معها، فيما كانت سيارة العام الماضي صعبة المراس على كل من ألبون وزميله ماكس فيرشتابن خلال المراحل الأولى من الموسم الماضي.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن انطباعاته حيال التأقلم مع مفهوم السيارة الجديد خلال كل من يوم التصوير الترويجي واختبارات المُحاكاة، أشار بيريز إلى وجود اختلافات واضحة عن السيارات التي قادها سابقًا.

فقال: "إنّها سيارة مختلفة للغاية، يُمكنني بالفعل تحديد الاختلافات".

وأضاف: "بوسعك الشعور بالقسم الأمامي القوي الذي تملكه السيارة، ومثل هذه الأمور التي يُمكنك ملاحظتها على الفور بمجرد دخولك إلى السيارة أو على جهاز المُحاكاة".

جديرٌ بالذكر أنّ بيريز هو رابع زميل يمرّ على فيرشتابن خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، حيث يحل مكان ألبون الذي تخلّى عنه الفريق بعد موسم واحد فقط.

وكانت ريد بُل قد استقدمت ألبون ليحل مكان بيير غاسلي الذي بدوره خسر مقعد الفريق بعد 12 سباقًا فقط في موسم 2019، وسط معاناة مشابهة في مُجاراة وتيرة فيرشتابن.

وقد اعترف بيريز بعد اختباره الأول لسيارة ريد بُل أنّه بات بمقدوره الآن فهم سبب معاناة أسلافه للتأقلم معها.

حيث قال: "أعتقد أنّه بات بوسعي فهم لماذا ليس بوسع كل السائقين التأقلم مع هذه السيارة. بمقدوري الآن ملاحظة ذلك. فيما يتعلّق بالتوقيت الذي أحتاجه، لمعرفة أين يُمكنني ضبط إعدادات السيارة تحديدًا، وأين بمقدوري استخلاص الأعشار الأخيرة من الثانية منها".

وتابع: "يأتي ذلك مع الخبرة التي تكتسبها على السيارة، وتعلّم كيفية استخلاص الأداء الأقصى. هذا أمر سيأتي بمجرد أن أحظى بفهم كامل لها، حيث آمُل ألا يستغرق ذلك وقتًا طويلًا".

وبالرُغم من أنّ بيريز لم يكن مستعدًا للتصريح بأيّة استنتاجات حاسمة بعد التجارب الاستعراضية القصيرة على متن السيارة الجديدة في سيلفرستون مع إطارات تجارب، لكنّه شعر بأنّ هنالك علامات إيجابية للموسم المُقبل.

فقال: "إنّه يوم تصوير ترويجي، لذلك يتمحور الأمر حول الوصول لارتياح مع السيارة. يُمكنني بالفعل رؤية أنّ هنالك إمكانيات جيّدة، كما بوسعي تحديد الاختلافات عن السيارات التي سبق وقدتها".

واختتم: "إنّها تجارب على إطارات استعراضية كذلك، لذلك لا أريد تحديد أيّة استنتاجات الآن. لكن يُمكنني رؤية بعض الإمكانيات الجيّدة على السيارة".