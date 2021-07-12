بيريز باتت لديه الآن "وجهته الخاصة" مع إعدادات سيارة ريد بُل

واجه المكسيكي تحديًا صعبًا في بداية موسم 2021 خلال محاولته التأقلم مع الخصائص الفريدة على تصميم سيارة ريد بُل بزاوية الانحناء الأمامية المرتفعة.

واعترف بيريز بأنّ أسلوب قيادته السابق لم يناسب سيارة "آر.بي.16.بي"، وأنه كان بحاجة لمراجعة مقاربته من أجل استخلاص الأداء الأقصى منها.

وفي محاولة لتسهيل مهمته، آثر بيريز نسخ إعدادات سيارة فيرشتابن، وذلك من أجل تفادي المخاطرة بأن يضلّ الطريق مع تغيير الإعدادات أكثر من اللازم.

لكن ومع زيادة ثقته على السيارة، أوضح بيريز الآن بأنه بدأ يجرّب بعض أموره الخاصة، بالرُغم من أنّه لا يقوم بأمور مختلفة تمامًا عن الوضع الحالي.

كما أشار إلى أنّ السباقَين المتتاليين على حلبة ريد بُل رينغ شكّلا فرصة مثالية لاختبار أمور من مقاربته الخاصة والبدء في استكشاف إعدادات السيارة على نحوٍ أكبر.

ومع حصول فيرشتابن على آخر التحديثات إثر وصولها وأنّ سيارتَي ريد بُل لم تكونا على ذات الإعدادات، فقد كان من المهم أكثر لبيريز أن يفكّر لنفسه.

حيث قال: "حاولنا الاستكشاف أكثر مع السيارة مؤخّرًا، حيث انتهزنا تلك الفرصة لمعرفة السيارة على نحوٍ أفضل، ومن خلال المرجع الذي كان لدينا كذلك. وقمنا في النهاية بالتعديلات المناسبة".

وأضاف: "بدأت في إيجاد وجهتي الخاصة بشكل متقدم مع الإعدادات. كما أنه عندما لا تكون كلتا السيارتين على ذات الخصائص، ذات الخصائص الانسيابية، يكون من الصعب المقارنة، أن نقارن الإعدادات. لذا كان من المهم أن تكون لنا وجهتنا الخاصة في هذه الحالة".

هذا وأوضح بيريز أنه وبينما كانت إعداداته في مرحلة ما مختلفة تمامًا عن فيرشتابن في النمسا، لكنه في النهاية عاد لاعتماد حل وسط، والذي بدا بأنه يناسبه على نحوٍ أفضل من ناحية الوتيرة الكلية.

وبالرُغم من خسارته فرصة الصعود إلى منصة التتويج في جائزة النمسا الكبرى عندما دفعه لاندو نوريس خارج المسار في بداية السباق، لكنّ نهاية الأسبوع كانت إجمالًا واعدة بشكل أكبر بعد تأهّله أمام ثنائي مرسيدس.