بيريز: انتقال ريكاردو إلى ألفا تاوري "لا يغيّر أي شيء"

أشار الكثيرون إلى أن خطوة عودة ريكاردو للسباقات مع ألفا تاوري بديلاً عن نيك دي فريز، ما هي إلا تمهيد لسعيه نحو انتزاع مقعد بيريز ليقود إلى جانب زميله السابق وبطل العالم ماكس فيرستابن.

خاصة وأن عقد المكسيكي ينتهي بنهاية موسم 2024، لكنه شدد على أنه من الاعتيادي للسائقين الآخرين السعي لنيل مقعده.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بالنسبة لي، ذلك لا يغير أي شيء، كما قلت، أنا أقود لصالح ريد بُل".

وأكمل: "ليس دانيال فقط، بل يوكي (تسونودا)، وأكثر من نصف السائقين الحاليين يرغبون بالقيادة لصالح ريد بُل. ذلك لا يغير أي شيء".

وأضاف: "أنا في الفورمولا واحد منذ 13 عاماً ولست شخصاً مهووساً بالتفكير بما سيأتي".

وأردف: "أنا أعمل مع المهندسين لذا ليس لدي وقت لمناقشة ما يحصل مع دانيال. أعتقد أنها فرصة رائعة بالنسبة له وهذا كل ما هنالك".

واسترسل: "أنا أركز على جولتي المجر وبلجيكا، ولا أفكر كثيراً في 2025، ما زال ذلك بعيداً جداً. ومن غير المنطقي التفكير في ذلك".

وتعقيباً على تسريح دي فريز، قال بيريز: "حسناً، أشعر بالأسف على نيك. لقد كانت تجربة قصيرة جداً، وما حصل معه كان وحشياً وقاسياً بالفعل، لقد كانت تجربته قصيرة جداً في الفورمولا واحد".

وتابع: "لكن لا أحد يعلم ما يحمله المستقبل. هكذا هي الفورمولا واحد".

وتعليقاً على فكرة إن كان يستحق الهولندي مزيداً من الوقت، قال بيريز: "من الصعب حقاً موازنة كل ذلك. في بعض الأحيان يحصل بعض السائقين على مزيد من الوقت مقارنة بغيرهم بسبب الظروف. كان حظه سيئاً بتواجد دانيال".