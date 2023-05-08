بيريز: الوتيرة الضعيفة مع إطارات "ميديوم" أثّرت على سباقي في ميامي
قال سيرجيو بيريز سائق ريد بُل أن القسم الذي أمضاه على إطارات "ميديوم" في سباق جائزة ميامي الكبرى أضعفَ قدرته على منافسة زميله ماكس فيرستابن الذي انتزع الصدارة منه وحقق الفوز.
بدأ بيريز السباق من قطب الانطلاق الأول، بينما انطلق فيرستابن تاسعاً بعد خطئه في التصفيات.
لكن الهولندي استعمل إطارات هارد وشق طريقه بسهولة نسبية ليصل إلى المقدمة مبقياً على إطاراته طوال 45 لفة من أصل 57.
كما أن وتيرة فيرستابن على هذه الإطارات سمحت له باقتناص المقدمة قبل وقفة الصيانة التي انتقل بعدها لإطارات ميديوم.
وعاد الهولندي إلى المسار خلف بيريز مع الإطارات الجديدة، حيث تمكن بفترة قصيرة من تجاوزه ليحقق فوزه الثالث هذا الموسم.
وأوضح بيريز بعد السباق أن البداية على إطارات ميديوم أثرت على أدائه حيث واجه مشاكل في تحبحب الإطارات.
فقال: "أعتقد أن البداية مع إطارات ميديوم كانت خياراً سيئاً".
وأكمل: "القسم الأول كان ضعيفاً للغاية مع التحبحب. هذا أثّر كثيراً على سباقي لأنني لم أمتلك أي فارق حقيقي مع الإطارات".
كما أشار المكسيكي إلى وتيرة زميله بطل العالم القوية، التي سمحت له بالتقدم من المركز التاسع إلى الأول.
فقال: "بصراحة، أعتقد أن ماكس قدم وتيرة مذهلة على إطارات هارد، عليّ تحليل ما جرى بشكل خاطئ لأنني أمتلك الوتيرة المناسبة ببساطة".
وأكمل: "كان ماكس قوياً بشكل خاص اليوم، فوزه مستحق تماماً".
من جهته، أوضح فيرستابن أنه كان واثقاً من صحة قرار الانطلاق على إطارات هارد وليس ميديوم.
فقال: "تكلمنا عن ذلك البارحة. لم نكن نعلم كيف ستكون الظروف الجوية، لكننا كنا واثقين بشكل كبير من أن الاستراتيجية ستفلح، ولحسن الحظ هذا ما حصل".
وأكمل: "تجاوزت السيارات واحدة تلو الأخرى وبقيت لفترة طويلة على إطارات هارد. وهذا ما صنع الفارق اليوم. من ثم كانت هناك معركة صغيرة بيني وبين تشيكو في النهاية".
وأردف: "البارحة لم يكن جيداً، لكنني اليوم حافظت على هدوئي وابتعدت عن المشاكل. الفوز من المركز التاسع أمر مُرضٍ دوماً".
يشار إلى أن فارق صدارة فيرستابن ضمن ترتيب بطولة السائقين توسّع إلى 14 نقطة بعد أن حصد كذلك نقطة اللفة الأسرع.
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