بيريز: المركز الثامن هو "أفضل ما أمكن تحقيقه" في إيمولا

أخفق المكسيكي في التواجد ضمن العشرة الأوائل في التصفيات، ليخرج من القسم الثاني بلفة أبطأ بـ 0.015 ثانية من دانيال ريكاردو سائق آربي.

وانطلق بيريز في السباق على إطارات هارد في محاولة لتحقيق أقصى استفادة من أي دخول محتمل لسيارة الأمان، وهو ما لم يتبلور في ظل تواصل السباق دون مشاكل.

وقد نجح بيريز في التفوق على ثنائي آربي في النهاية، لكنه حل بالمركز الثامن، بفارق 55 ثانية عن زميله فيرستابن، فيما وصفه "بالسباق الصعب للغاية".

حيث قال: "لقد علمنا نوعًا ما بأن تلك هي أفضل نتيجة كان من الممكن تحقيقها. إذ كنا ندرك بأن إطارات هارد سيصعب التعامل معها في البداية، إلا أننا كنا نأمُل بدخول سيارة الأمان في الوقت المناسب، والذي كان من شأنه أن يعيدنا إلى المنافسة".

هذا وعانى بيريز كذلك من تجاوزه من قبل لاندو نوريس، أوسكار بياستري، كارلوس ساينز وجورج راسل بعد توقفاتهم وتواجدهم على إطارات أجدد، بينما كان مواصلًا في فترته الأولى على إطارات الهارد. بيد أن وتيرته لم تعد مطلقًا، وكان يحقق أزمنة أحيانًا في نطاق الدقيقة و21 ثانية، بيد أنه لم يفعل ذلك مجددًا حتى توقف.

إذ علق على ذلك قائلًا: "أردت خسارة أقل وقت ممكن في أثناء تجاوزهم لي. لكنك للأسف تكون في ذات الوقت ضمن نهاية فترتك، وحرارة الإطارات تتراجع، وبالتالي يكون التماسك سيئًا للغاية".

أما عن توقعاته للجائزة المقبلة في موناكو، قال المكسيكي: "نتوقع أداء قويًا جدًا من مكلارين وفيراري، لذلك سيكون أمامنا تحد كبير هناك".