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بيريز المتفائل: النصف الثاني للموسم سيكون أفضل

قال سيرجيو بيريز سائق ريد بُل أن الفريق بدأ أخيراً بفهم أسباب المشاكل التي يعاني منها حالياً.

خلدون يونس
خلدون يونس
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: إريك جونيوس

رغم التكهنات الكبيرة بأن المكسيكي لن يواصل مع ريد بُل بعد العطلة الصيفية، لكن الفريق أكد العكس عبر تثبيت موقع بيريز لبقية موسم 2024 الجاري.

ورغم أن الفريق عبّر عدة مرات عن ثقته بسائقه بيريز، لكن تأديته ستكون حاسمة بتقرير مصيره، وبتقرير نتيجة الفريق كذلك خاصة وأن مكلارين باتت في موقع قوي للغاية وتحتل المركز الثاني خلف ريد بُل بفارق 42 نقطة.

وضمن معرض كلامه على هامش جولة هولندا، عبّر بيريز عن ثقته بأن النصف الثاني للموسم سيكون أفضل بكثير.

فقال: "كانت العطلة جيدة بالنسبة لنا".

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وأكمل: "فهمنا أخيراً المشاكل التي عانينا منها".

وتابع: "مكلارين قوية للغاية، وسنرى ما بوسعنا القيام به خلال السباق".

وأردف: "أعتقد أننا فهمنا الكثير من الأمور في السيارة. هذا هو الأمر الأكثر أهمية في هذه الجولة. نحن نسير في الطريق الصحيح الآن، ونتبع المقاربة الصحيحة".

واختتم: "كل شيء يبدو واعداً، لذا أعتقد أن النصف الثاني للموسم سيكون أفضل بالنسبة لنا".

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