بيريز: القيادة في ميامي تماثل استعمال إطارات "انترميديت"
قال سيرجيو بيريز سائق ريد بُل أن القيادة على سطح مسار حلبة ميامي للفورمولا واحد يماثل استعمال إطارات "انترميديت" بسبب غياب التماسك الذي بدا واضحاً خلال التجارب الحرة.
تم وضع طبقة اسفلتية جديدة على المسار في حلبة ميامي لهذا الموسم.
لكن رغم ذلك تمكن ماكس فيرستابن من تسجيل زمن قياسي جديد على الحلبة مع دقيقة و27.93 ثانية أسرع بـ 1.134 ثانية عن زمن قطب الانطلاق الأول العام الماضي بمساعدة التطويرات التي تم إدخالها على السيارة كذلك.
تحسّن الأداء رافقه شكاوى من السائقين حيال انخفاض مستويات التماسك خلال تجارب يوم الجمعة.
حيث شبّه بيريز، الذي أنهى التجارب الحرة الثانية رابعاً، القيادة على المسار وكأن السيارة تستعمل إطارات انترميديت.
"مستويات التماسك منخفضة جداً، خاصة خلال التجارب الحرة الأولى. شعرتُ وكأننا نستعمل إطارات انترميديت" قال الفائز بسباق باكو المنصرم.
وأكمل: "من الصعب أخذ قراءة صحيحة ضمن ظروف التماسك المنخفض جداً، خاصة مع الأمور التي كنا نجربها على السيارة في التجارب الحرة الأولى".
من جهته، وصف جورج راسل سائق مرسيدس، الذي سجل أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى، حلبة ميامي بأنها مختلفة عن غيرها ضمن الروزنامة.
فقال: "سنصل إلى يوم الأحد بمعلومات غير كاملة نوعاً ما حيال المسار الذي تمت إعادة سفلتته".
وأكمل: "لكن الأداء ليس مماثلاً للحلبات الأخرى. الحلبة هذه مختلفة حقاً عن غيرها وذلك أمر مميز نوعاً ما".
ويتوقع السائقون في ميامي انخفاضاً في التجاوزات كما حصل في سباق باكو، بالرغم أن نسخة الموسم المنصرم شهدت 45 تجاوزاً على الحلبة الأمريكية.
حيث أشاروا إلى انخفاض تماسك إطارات بيريللي خارج خط التسابق.
"ستكون المنافسة صعبة جداً في السباق لأنك غير قادر على ترك خط التسابق" أضاف راسل.
وتابع: "رأينا هذا الأمر مع عدة سائقين، وأنا من بينهم. حيث تفقد التماسك مباشرة حالما تخرج عن خط التسابق".
لكن بالمقابل، هناك توقعات بأن حالة المسار ستتحسن مع ازدياد مستويات التماسك مع مرور الوقت. لكن التحديات ما تزال "صعبة وغير واضحة" وفقاً لسائق هاس، نيكو هلكنبرغ.
حيث قال: "الكثير من الانزلاقات (وأنا من بينهم)، مع ارتفاع حرارة الإطارات".
وأضاف: "نحاول إيجاد التوازن لإبقاء الإطارات ضمن نافذة العمل الصحيحة، لكنها لسبب ما دائماً أعلى مما يجب".
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