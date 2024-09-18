بيريز: الفوز سيكون هدفي بمجرد أن تطأ قدمي سنغافورة
أكّد سيرجيو بيريز على أن الفوز في سنغافورة هو هدفه الأول بعد الطريقة المؤسفة التي انتهى بها سباقه في باكو.
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
بالرغم من الجهود التي قامت بها ريد بُل لحل مشاكل الإعدادات على سيارتها في باكو، والنتائج المشجعة للفريق، لكن سيرجيو بيريز عانى من حادثة مع كارلوس ساينز أنهت على سباقه في اللفة ما قبل الأخيرة.
لكن المكسيكي أصرّ على أنه سيقاتل من أجل الفوز عبر خوض نهاية أسبوع خالية من الأخطاء في سنغافورة.
حيث قال: "لم يحالفنا الحظ في باكو وكان الوضع صعبًا على كامل الفريق. إذ عملنا بجد كبير من أجل جعل السيارة تنافسية وقد ظهر ذلك جليًا".
وأضاف: "تمتعنا بالوتيرة طيلة نهاية الأسبوع والآن علينا ترجمة تلك الوتيرة إلى منصة تتويج في سنغافورة".
وتابع: "لقد سبق وفزت في سنغافورة ضمن ظروف صعبة والجميع يعرف أنني أحب حلبات الشوارع. هنالك ذلك السحر الخاص لهذا السباق كونه يُقام في الليل، هو على الأرجح أفضل سباق شوارع".
وأكمل: "أود أن أكون قادرًا على القول بأننا بذلنا أفضل ما لدينا من أجل الفوز بهذا السباق مساء يوم الأحد. هذا ما سنركز عليه منذ اللحظة التي تطأ فيها قدمي سنغافورة".
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