بيريز: العقد المبكّر يُساعد على التخلّص من الضغط غير الضروري

وقّع المكسيكي على عقدٍ جديدٍ بعامين مع ريد بُل عشيّة انطلاق مجريات جائزة موناكو الكبرى للإبقاء عليه زميلًا لماكس فيرشتابن حتّى نهاية 2024 على أقلّ تقدير.

وكان السائقون قد تحدّثوا مرارًا في السابق حول سلبيّات الشعور بأنّهم يقودون من أجل مستقبلهم عندما لا يكون لديهم عقدٌ طويل الأمد، وقال بيريز أنّ معرفته بما سيفعله على المدى البعيد تمنحه دفعة إلى الأمام.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول مكاسب إبرام هكذا صفقة مبكّرة، قال بيريز: "أشعر بالتأكيد بأنّك ترغب باليقين كسائق. وتريد أن تتخلّص من ذلك الضغط. لذا كلّما حدث ذلك أبكر كلّما كان ذلك أفضل".

وأضاف: "يتطلّب الأمر الكثير من الطاقة والتركيز للوصول إلى نسبة 100 في المئة عطلة نهاية أسبوع تلو الأخرى، لذا لا تحتاج لذلك التفكير الإضافي. لذا كان من الجيّد أنّنا اتّفقنا مبكّرًا على هذا العقد".

ويشعر بيريز أنّ الثقة التي لديه في سيارة ريد بُل وأدائها يمنحانه "فرصة جيّدة" للمنافسة على اللقب هذا العام.

ويعتقد المكسيكي أنّ الخطوة التي حقّقها هذا العام بالمقارنة مع فيرشتابن جاءت من خلال القوانين الجديدة التي أعادت خصائص السيارة إلى نقطة معياريّة.

وقال: "أعتقد بأنّ العام الماضي عرف مجموعة قوانين ثابتة بوصولي إلى ريد بُل. لذا فإنّ من بقي لفترة أطول في الفريق يملك أفضليّة من تلك الناحية".

وأردف: "لذا فإنّ قيادة تلك السيارة ذات الفلسفة المختلفة كانت صعبة، وكان من الصعب عليّ التأقلم واستخراج أقصى أداء منها. تطلّبت أسلوب قيادة فريدًا للغاية وتطلّب منّي ذلك الكثير من الوقت للتأقلم".

وأكمل: "كان الوضع جيّدًا في نهاية الموسم، لكنّ ذلك تطلّب منّي تقريبًا موسمًا بأكمله".

ثمّ تابع: "لكن أعتقد بأنّ البدء من الصفر فإنّ ذلك يمنح الجميع فرصة جيّدة. خاصة بالنظر إلى أنّه عامي الثاني في ريد بُل، أعتقد بأنّ ذلك يجعل الوضع أفضل بكثير من ناحية معرفتي بمهندسيّ والجميع حولي. هذه خطوة كبيرة".

واختتم بالقول: "أشعر بالراحة مع السيارة. وأنا قادرٌ على استخراج أقصى أداء منها".