بيريز: الشمس المنخفضة جعلت من اللفات الأخيرة في سباق أستراليا "خطرة"

الأعلام الحمراء تسببت بإعادة انطلاق السباق بشكل متأخر حيث ساهمت الإطارات الباردة بفوضى الحوادث التي حصلت.

وكان بيريز من بين الذين خرجوا إلى المنطقتين العشبية والحصوية لتفادي بيير غاسلي، الذي ابتعد بدوره بسبب الاحتكاك كارلوس ساينز وفرناندو ألونسو.

المكسيكي، الذي انطلق من خط وقفات الصيانة بعد مواجهة مشاكل في توازن المكابح، أنهى سباقه خامساً.

حيث قال: "كان علي تفادي غاسلي. من ثم لم تكن هناك رؤية واضحة حقاً بالاتجاه للمنعطف الأول".

وأكمل: "كان ذلك وضعاً خطراً حقاً، في البداية ضرورة تحمية الإطارات وثانياً لم نكن نرى أي شيء. لا يمكننا التسابق في مثل هذه الظروف. قد تحصل حادثة خطرة جداً يوماً ما بسبب ذلك".

وأردف: "لا يمكننا أن نرى أي شيء. خلال اللفات الـ 30 الأخيرة كنا مجرد ركّاب في السيارات، لم نكن نرى شيئاً".

وأشار بيريز إلى أنه اضطرّ لموازنة المخاطرة والمكاسب أثناء تقدمه ضمن الترتيب.

فقال: "لقد كانت فوضى عارمة خلف قطار ’دي آر أس’ في البداية. كان عليّ المخاطرة كثيراً لتحقيق كسب قليل، وربما لم أكن لأنهي السباق أو ربما كنت لأتقدم أكثر".

وتابع: "إنها مقامرة، أعتقد أن سيارة الأمان أضرتني، ولم تكن هناك استراتيجية مناسبة لتطبيقها".

وأكد المكسيكي أن المركز الخامس هو أقصى ما كان يمكن تحقيقه في أستراليا.

فقال: "أعتقد أنه أقصى مركز بوسعي تحقيقه حقاً. لو أردتُ المزيد حينها كان ذلك ليأتي مع الكثير من المخاطر".