بيريز: الشمس المنخفضة جعلت من اللفات الأخيرة في سباق أستراليا "خطرة"
قال سيرجيو بيريز سائق ريد بُل بأن المراحل الختامية من سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد كانت "خطرة"، حيث صعّبت أشعة الشمس المنخفضة الرؤية بالنسبة للسائقين.
الأعلام الحمراء تسببت بإعادة انطلاق السباق بشكل متأخر حيث ساهمت الإطارات الباردة بفوضى الحوادث التي حصلت.
وكان بيريز من بين الذين خرجوا إلى المنطقتين العشبية والحصوية لتفادي بيير غاسلي، الذي ابتعد بدوره بسبب الاحتكاك كارلوس ساينز وفرناندو ألونسو.
المكسيكي، الذي انطلق من خط وقفات الصيانة بعد مواجهة مشاكل في توازن المكابح، أنهى سباقه خامساً.
حيث قال: "كان علي تفادي غاسلي. من ثم لم تكن هناك رؤية واضحة حقاً بالاتجاه للمنعطف الأول".
وأكمل: "كان ذلك وضعاً خطراً حقاً، في البداية ضرورة تحمية الإطارات وثانياً لم نكن نرى أي شيء. لا يمكننا التسابق في مثل هذه الظروف. قد تحصل حادثة خطرة جداً يوماً ما بسبب ذلك".
وأردف: "لا يمكننا أن نرى أي شيء. خلال اللفات الـ 30 الأخيرة كنا مجرد ركّاب في السيارات، لم نكن نرى شيئاً".
وأشار بيريز إلى أنه اضطرّ لموازنة المخاطرة والمكاسب أثناء تقدمه ضمن الترتيب.
فقال: "لقد كانت فوضى عارمة خلف قطار ’دي آر أس’ في البداية. كان عليّ المخاطرة كثيراً لتحقيق كسب قليل، وربما لم أكن لأنهي السباق أو ربما كنت لأتقدم أكثر".
وتابع: "إنها مقامرة، أعتقد أن سيارة الأمان أضرتني، ولم تكن هناك استراتيجية مناسبة لتطبيقها".
وأكد المكسيكي أن المركز الخامس هو أقصى ما كان يمكن تحقيقه في أستراليا.
فقال: "أعتقد أنه أقصى مركز بوسعي تحقيقه حقاً. لو أردتُ المزيد حينها كان ذلك ليأتي مع الكثير من المخاطر".
هورنر: فيرستابن أظهر "صبراً رائعاً" حين خسر صدارة سباق أستراليا
لماذا لم يخالف موقع فيرستابن المتقدم على خانة إعادة الانطلاق قوانين الفورمولا واحد؟
بيريز يشرح مشكلة المكابح التي جعلته "مجرد راكب" في حادثته خلال تصفيات أستراليا
بيريز يشرح مشكلة المكابح التي جعلته "مجرد راكب" في حادثته خلال تصفيات أستراليا بيريز يشرح مشكلة المكابح التي جعلته "مجرد راكب" في حادثته خلال تصفيات أستراليا
هيل: بيريز لن يتنازل دون قتال
هيل: بيريز لن يتنازل دون قتال هيل: بيريز لن يتنازل دون قتال
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
تحليل السباق: القرارات المحورية التي ساهمت بفوز فيرستابن وسط فوضى الأعلام الحمراء في أستراليا
تحليل السباق: القرارات المحورية التي ساهمت بفوز فيرستابن وسط فوضى الأعلام الحمراء في أستراليا تحليل السباق: القرارات المحورية التي ساهمت بفوز فيرستابن وسط فوضى الأعلام الحمراء في أستراليا
وولف: على الفورمولا واحد تحديد طريقة استعمال الأعلام الحمراء بشكل أفضل
وولف: على الفورمولا واحد تحديد طريقة استعمال الأعلام الحمراء بشكل أفضل وولف: على الفورمولا واحد تحديد طريقة استعمال الأعلام الحمراء بشكل أفضل
إصابة أحد المشجعين جراء حطام سيارة ماغنوسن في سباق أستراليا
إصابة أحد المشجعين جراء حطام سيارة ماغنوسن في سباق أستراليا إصابة أحد المشجعين جراء حطام سيارة ماغنوسن في سباق أستراليا
لوكلير المُحبط: هذه هي "أسوأ بداية موسم لي على الإطلاق" في الفورمولا واحد
لوكلير المُحبط: هذه هي "أسوأ بداية موسم لي على الإطلاق" في الفورمولا واحد لوكلير المُحبط: هذه هي "أسوأ بداية موسم لي على الإطلاق" في الفورمولا واحد
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.