بيريز: السباقات القصيرة "لا تستحق الكثير من المخاطرة"

أكمل بيريز سائق ريد بُل سباق الـ 24 لفة في المركز الرابع قُبيل السباق الرئيسي لجائزة البرازيل الكبرى الذي يُقام اليوم، حيث خسر المركز الثالث بفارق طفيف لصالح كارلوس ساينز سائق فيراري.

وتم تجاوز بيريز على الانطلاقة من قِبَل ساينز الذي انطلق على إطارات سوفت، إذ وبالرُغم من اقترابه من الإسباني في المراحل الأخيرة من السباق مع إظهار إطاراته ميديوم لوتيرة أفضل، لكنّ المكسيكي لم يتمكن من تجاوز غريمه.

في المقابل، شهد السباق القصير الأخير لهذا الموسم أفضل إثارة على المسار حتى الآن، والتي كان لويس هاميلتون العنوان الأبرز لها، إذ تقدّم من المركز الـ 20 على الانطلاقة ليُكمل السباق في المركز الخامس.

لكن وبعد أن سبق وعبّر عن اعتراضه على تلك الصيغة في سيلفرستون ومونزا، أوضح بيريز أنه رأيه لم يتغيّر حول سباقات الفورمولا واحد القصيرة.

فقال: "لا أعتقد بأنها تقدّم متعة كبيرة. أرى أنها تُقام بالأساس من أجل المشجعين، لذا وفي حال كانوا يستمتعون بها، فهذا جيد. لكنني لا أستمتع بها".

وأضاف: "أشعر بأنه لا توجد إثارة كبيرة. ليس هنالك الكثير من التجاوزات، أو أنها لا تغيّر في الوضع كثيرًا بالتوجّه إلى سباق الغد، وهو السباق الرئيسي".

وتابع: "لا يمكنك المخاطرة كثيرًا كونك قد تتأثّر على نحوٍ كبير في محاولتك لتجاوز الآخرين. ليس ذلك مثل السباق الفعلي. فإنك بالكاد تكتسب أي شيء، ولكن من الممكن أن تخسر الكثير".

وقد أوضح بيريز أنه كان بمقدوره "المجازفة كثيرًا" عندما كان يلاحق ساينز على المركز الثالث، حيث اقترب خلف سيارة فيراري مباشرة خلال عدد من المناسبات.

فقال: "بإمكاني في الغد أن أكون أكثر عدائية، وأن أجازف أكثر. آمُل أن أتمكن من تجاوز كارلوس والتقدم إلى المتصدرين".