بيريز: الخروج من القسم الأول للتصفيات في زاندفورت "أمر يصعُب تقبّله للغاية"

كان بيريز أوّل سائق يعبر العلم الشطرنجي في القسم الأول، حيث كان بالمركز الثامن في البداية، لكنّ تحسّنًا ملحوظًا للمسار تسبب بتراجعه إلى المركز الـ 16 وإقصائه من القسم الأول للتصفيات.

ومثّلت تلك النتيجة ضربة موجعة لبيريز وريد بُل، حيث من المتوقّع أن يكون التجاوز صعبًا على حلبة زاندفورت في سباق الغد بسبب طبيعة تصميم المسار، كما أن زميله المنطلق أولًا ماكس فيرشتابن سيكون وحيدًا في مواجهة سيارتَي مرسيدس من دون دعم زميله.

وقد شرح بيريز عقب التصفيات أن عددًا من العوامل المجتمعة المتمثّلة في سوء تقدير وقت الخروج، تحسّن حالة المسار والزحام قُبيل محاولته الأخيرة قد أدّت إلى "بعض الفوضى".

فقال: "لم نتمكن من إكمال اللفة، أعتقد بأننا أخطأنا التوقيت بحوالي 1.5 ثانية، أو شيء من هذا القبيل".

وأضاف: "إنه أمر محبط للغاية، كوننا امتلكنا بالتأكيد الوتيرة اليوم كي نحجز صف الانطلاق الأول. أعتقد بأنني كنت أتقدم بشكل جيد، وكنت أشعر براحة أكبر مع تقدّم اللفة".

وتابع: "سيكون أمامنا سباق صعب للغاية في الغد، لكنني أتطلع لمحاولة التقدم وتسجيل النقاط، لتقليل الضرر قدر الإمكان".

هذا وكانت تلك الجولة الثانية على التوالي التي يخفق فيها بيريز في التأهّل بالقرب من الصدارة، حيث كان قد تراجع إلى المركز السابع ضمن الأجواء الماطرة في سبا الأسبوع الماضي.

"من الواضح بأننا الآن مجموعة جديدة في الفريق، ونحاول التأقلم والتغلب على العقبات" قال بيريز.

وأكمل: "أعتقد بأنّ بلجيكا وهنا مثالان على أنّه كان بمقدورنا القيام بالأمور على نحوٍ أفضل، وأننا ما نزال نتعلم، وأرى أنه مع الوقت وضمان أن نتعلم من أخطائنا، سنصبح أقوى كفريق. لكن ما حدث مؤلم، مؤلم جدًا. ومن الصعب للغاية تقبّله، هذه المرة تحديدًا، لا سيّما ونحن نعلم مستوى السيارة التي لدينا".

واختتم: "ليس هنالك ما يمكن فعله الآن. لكنني واثق بأننا سنتعلم مما حدث، ونمضي قُدمًا".