بيريز: الانضمام إلى ريد بُل يفتح الأبواب أمامي في الفورمولا واحد

واجه المكسيكي خطر الخروج من الفورمولا واحد العام الماضي عندما قرر فريقه السابق ريسينغ بوينت الاستعانة بخدمات سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات وسائق فيراري السابق، كبديل عنه بدءاً من 2021.

لكنّ موسمه القويّ في 2020 ساعده على اقتناص مقعد في ريد بُل إلى جانب ماكس فيرشتابن، بديلاً عن أليكسندر ألبون الذي قدم أداءً متذبذباً.

وبالرغم من أن بيريز يعي إمكانية عدم بقائه مع العلامة النمساوية على المدى البعيد، لكنه أشار إلى أهمية مثل هذا الانتقال لمسيرته المهنية.

فقال: "أرى هذه كفرصة لإظهار إمكانياتي، مع تواجدي على متن سيارة أحد فرق الصدارة. إنها فرصة ستفتح لي الأبواب بالتأكيد. سنرى كيف ستسير الأمور".

وأكمل: "لا بد من ضمان عدم تكرار ما حصل في الماضي، وأن أقدم أقصى ما لديّ، والاستفادة الكاملة من الفرصة التي سنحت لي، والاستمتاع بعملي".

بالمقابل، يرى بيريز أن الفترة الشتوية كانت قيّمة جداً بالنسبة له بالرغم من فوضى الانتقالات.

فقال: "لقد كانت فترة فوضوية. حالما أتممت العقد، كان العام قد شارف على النهاية، لكن الحافز كان مرتفعاً جداً. في الحقيقة لم آخذ عطلةً هذه المرة".

وتابع: "واصلت العمل بشكل متواصل على لياقتي البدنية بقدر الإمكان، وكذلك مع المهندسين في المصنع جيئة و ذهاباً، لمحاولة الاستعداد قدر الإمكان للبحرين".

وأردف: "إنه تحد جديد. أشخاص جدد، طرق جديدة للعمل، تقنيات مختلفة. عليك التحلي بذهنية منفتحة عند تغيير الفريق. لذا إنها فرصة هائلة بالنسبة للسائق للتحسن على جميع الأصعدة".

من جهة أخرى، كشف كريستيان هورنر مدير الفريق عن إعجابه بسلوك بيريز حتى الآن.

فقال: "أعتقد أنه وبعد القيادة مع فريق واحد لفترة طويلة، فستكون هناك اختلافات كبيرة عند الانتقال إلى فريق جديد".

وأكمل: "لذا، أية لفة يقطعها تمتلك قيمة كبيرة له، للتأقلم مع الفريق والمهندسين وطريقة العمل".

وأردف: "أعتقد أنه يتأقلم بشكل جيد جداً، إنه يمتلك خبرة جيدة كذلك".

واختتم: "إنه شخص سهل المعشر. ويقوم بكامل واجباته، ويعمل بشكل جادّ للغاية، ويبدو متمسكاً تماماً بالفرصة التي سنحت له".