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فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / أخبار عاجلة

بيريز: الانتصار المفاجئ في جائزة الصخير الكبرى كان مستحقًا

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بيريز: الانتصار المفاجئ في جائزة الصخير الكبرى كان مستحقًا
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يشعر سيرجيو بيريز أنّ انتصاره الأوّل في بطولة العالم للفورمولا واحد اليوم الأحد ضمن جائزة الصخير الكبرى كان مُستحقًا بعد استغلاله أخطاء مرسيدس الفادحة لتحقيق الفوز على متن سيارة ريسينغ بوينت.

تواجد بيريز في المركز الأخير في نهاية اللفّة الافتتاحيّة بعد الحادث الذي جمعه بشارل لوكلير عند المنعطف الرابع، لكنّه كان قادرًا على شقّ طريقه إلى الأمام.

وتواجد بيريز في المركز الثالث عند دخول سيارة الأمان على إثر اصطدام جاك أيتكن سائق ويليامز بالجدار وبقاء جناحه الأماميّ عالقًا عند المنعطف الأخير ما دفع مرسيدس لمحاولة إجراء توقّف مزدوجٍ لسيارتيها معًا.

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لكنّ الصانع الألمانيّ خلط إطارات سائقَيه وثبّت الإطارات الخاصة ببوتاس على سيارة راسل، وفشلت في تغيير إطارات بوتاس ضمن توقّف طويل جدًا.

وساهم ذلك في دفع بيريز إلى الصدارة عند استئناف السباق مع بقاء 19 لفّة على النهايةـ، لكنّ المكسيكي بدا متّجهة لمواجهة ضغطٍ كبير من راسل المتعافي في المراحل الأخيرة.

لكنّ ثقبًا في أحد إطارات راسل تسبّب في تراجعه إلى الخلف مجدّدًا عند تغييره لإطاراته للمرّة الرابعة، وهو ما ترك بيريز أمام متنفّسٍ واضحٍ أمام إستيبان أوكون سائق رينو ولانس سترول سائق ريسينغ بوينت الآخر.

ومثّل هذا الفوز الأوّل لبيريز منذ انتصاره بالسباق الرئيسيّ في أبوظبي ضمن سلسلة الجي بي 2 في 2010، كما أنّه كسر الرقم القياسي لعدد السباقات في الفورمولا واحد قبل الانتصار الأوّل، وذلك ضمن محاولته الـ 190.

وقال المكسيكي: "أعجز عن الكلام. آمل أنّني لست أحلم، كوني حلمت بهذه اللحظة لسنوات عديدة، تطلّب الأمر 10 سنوات، ذلك مذهل".

وأضاف: "لا أعلم ما أقوله. خلت أنّ سباقي تبخّر بعد اللفّة الأولى، مثل نهاية الأسبوع الماضي. لكنّني لم أستسلم، وتعافيت وحقّقت تقدّمًا وقدّمت أفضل ما يُمكنني".

وأردف: "لم يُحالفنِ الحظّ هذا العام، لكنّه حالفنا أخيرًا. فزنا باستحقاق هذا اليوم. واجهت مرسيدس بعض المشاكل، لكنّني أعتقد بأنّ وتيرتي كانت قويّة بما فيه الكفاية في النهاية لإيقاف جورج الذي قدّم سباقًا مدهشًا اليوم".

وكشف بيريز أنّ خطأً بعد توقّفه في اللفّة الأولى تسبّب في اهتزاز إطاراته، قبل أن تعود السيارة إلى الحياة إثر توقّف ثانٍ، ما سمح له بتجاوز أوكون وسترول قبل دخول سيارة الأمان الثانية.

وجاء فوز بيريز ضمن مشاركته ما قبل الأخيرة مع ريسينغ بوينت، وذلك في ظلّ مواصلته السعي وراء مقعد ريد بُل في العام المقبل، مع استهدافه للعودة إلى البطولة في 2022 في حال لم تُكلّل تلك المساعي بالنجاح.

بيريز يستفيد من خطأ مرسيدس القاتل ليُحقّق فوزه الأوّل في سباق الصخير

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الصخير الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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