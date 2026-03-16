بيريز: الاحتكاك مع بوتاس كان خطئي
قال سائق فريق كاديلاك سيرجيو بيريز إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن الاحتكاك الذي حدث بينه وبين زميله في الفريق فالتيري بوتاس خلال السباق.
سيرجيو بيريز، كاديلاك
الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي
أنهى سيرجيو بيريز، الذي انطلق في السباق من المركز الحادي والعشرين، السباق في المركز الخامس عشر، وهو المركز الأخير بين السائقين الذين تمكنوا من إنهاء السباق.
وفي بداية السباق، احتك بيريز بسيارة زميله في الفريق فالتيري بوتاس. ومع ذلك، تمكن كلا السائقين من مواصلة السباق وعبور خط النهاية.
وتحدث بيريز عن هذا الاحتكاك بعد السباق، مشيراً إلى أنه ارتكب تقديراً خاطئاً أثناء محاولته تجاوز بوتاس.
وقال: "نعم، كان ذلك خطئي بالكامل. رأيت مساحة وقمت بمحاولتي، لكن فالتيري لم يكن لديه أي مكان يذهب إليه".
وأضاف: "الاحتكاك مع زميل في الفريق هو أحد أسوأ المشاعر التي يمكن أن تعيشها. لحسن الحظ، لم يحدث شيء خطير، لكنه كلفني سباقي لأنني انزلقت حول نفسي وخسرت الكثير من الوقت".
وتابع: "لقد قمنا بتحليل هذا الموقف مع فالتيري. أعتقد أن هذا ما يجب أن يحدث بين زميلي الفريق؛ من المهم جداً ألا يكون هناك أي سوء نية وأن يتم تقديم اعتذار فوري".
كما أوضح بيريز أنه واجه مشاكل تقنية في السيارة خلال الفترة الثانية من السباق.
حيث قال: "في الفترة الثانية من السباق، كنت على وشك تجاوز فالتيري باستخدام وضع التجاوز، لكنني فقدت قوة المحرك، ما كلفني خمس ثوانٍ. ثم خسرت 15 إلى 20 ثانية أخرى".
وأضاف: "بشكل عام، الجانب الإيجابي الوحيد هو أننا أنهينا السباق بكلتا السيارتين".
واختتم قائلاً: "نحن بحاجة إلى تحسين الأمور في العديد من المجالات. لا زال لدينا الكثير من العمل لنقوم به لتجنب خسارة المراكز على الحلبة وللدخول إلى السباقات ونحن أكثر استعداداً".
بيريز: الاحتكاك مع بوتاس كان خطئي
