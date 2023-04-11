بيريز: الاحترام بيني وبين فيرستابن "أكبر مما يعتقده الناس"
قال سيرجيو بيريز سائق ريد بُل في الفورمولا واحد، أن الاحترام بينه وبين زميله ماكس فيرستابن "أكبر مما يعتقده الناس".
لطالما أُشير إلى بيريز كزميل مثالي لـ فيرستابن خلال موسم 2021، حيث صدّ هجمات لويس هاميلتون خلال سباق أبوظبي الختامي المثير للجدل، والذي حسم فيه الهولندي لقبه الأول في اللفة الأخيرة.
لكن ومع تصاعد تنافسية المكسيكي في 2022، بدأت المعركة بين الزميلين تصبح أكثر وضوحاً. ووصلت ذروتها حين رفض فيرستابن اتباع أوامر الفريق ومساعدة بيريز في البرازيل، وذلك بسبب خلاف سابق بينهما.
حيث علق بيريز على تصرف فيرستابن حينها قائلاً: "ذلك يُثبت شخصيته الحقيقية".
تلك الحادثة تسببت بالكثير من الجدل حينها وبدأت التكهنات تشير بقوة إلى أن العلاقة ليست على ما يرام بين الزميلين.
لكن بيريز أوضح في أستراليا أن هناك احتراماً متبادلاً بينهما أكثر مما يعتقده الناس.
"أنا هنا لأقدم أفضل ما بوسعي، وبصراحة، الاحترام بيننا أكبر بكثير مما يعتقده الناس" قال المكسيكي.
وأكمل: "الجو داخل الفريق رائع، هناك مستوى مرتفع جداً من الاحترام بين الجميع ضمن الفريق وبين جميع المهندسين لديه ولديّ".
وأردف: "أعتقد أننا ناضجان بما يكفي لنعرف الصواب من الخطأ. طالما أن الوضع يبقى هكذا فلا أتوقع أن يتغير أي شيء".
ومع هيمنة ريد بُل الواضحة على مجريات موسم 2023، فإن فيرستابن وبيريز لا ينافسان إلا بعضهما البعض.
حيث أوضح بيريز أنه وجد ثباتاً جديداً في الأداء مع السيارة وهذا ما يساعده بشكل كبير، لكنه يدرك ضرورة التغلب على فيرستابن الذي يعتبره "أصعب سائق" على الإطلاق.
وفاز بيريز بسباق واحد بينما فاز الهولندي بسباقين من أصل ثلاثة حتى الآن.
"بالطبع إن أردتُ الفوز باللقب عليّ التغلب على ماكس، والحفاظ على مستوى الثبات المطلوب طوال الموسم" قال المكسيكي.
وأردف: "المسألة تتعلق بالثبات طوال الموسم. يمكنك الفوز بـ 15 سباقاً لكن إن انسحبت أو تعرضت للحوادث في السباقات البقية، فإن ذلك لن يكفي".
وأضاف: "لا شكّ بأنه لا يوجد سائق بمستوى ماكس. ومع السيارة الحالية والفرق، فإنه وبالتأكيد السائق الأصعب على الإطلاق".
واختتم: "سيتطلب الأمر مني استخلاص أقصى ما لديّ في كل جولة".
سيرجيو بيريز وماكس فيرستابن، ريد بُل
تصوير: ريد بُل
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