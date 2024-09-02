بيريز: اقترابي من ماكس في مونزا ليس مهمًا في ظل هذا الأداء
صرّح سيرجيو بيريز بأن عدم استقرار سيارة ريد بُل أثر سلبًا على أدائه خلال جولة مونزا.
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات
تحدث سيرجيو بيريز عن الصعوبات التي واجهته خلال جائزة إيطاليا الكبرى، مؤكدًا على الحاجة لأن تعالج ريد بُل هذه المشاكل في ظل الأهمية الكبيرة للجولات المقبلة.
تراجع أداء ريد بُل على مدار السباقات الأخيرة، حيث خاض الفريق تصفيات ضعيفة في مونزا، حيث تأهل المكسيكي في المركز الثامن خلف زميله ماكس فيرستابن في المركز السابع، قبل أن يكمل الهولندي السباق سادسًا، بينما عبر بيريز خط النهاية في مركز انطلاقه.
وتعقيبًا على مشاكل ريد بُل علّق بيريز قائلًا: "إطارات الهارد لم تكن سيئة، لكن تركيبة الميديوم كانت صعبة للغاية".
وأضاف: "عمدنا إلى تغيير الاستراتيجية بعض الشيء من أجل إبقاء جورج خلفنا، لكن ذلك لم يكن كافيًا. واجهنا مشاكل صعبة مع التوازن اليوم".
وتابع: "المشكلة الأساسية الآن هي التوازن، حيث أننا بحاجة لأن نتمكن من كبج السيارة ومواصلة التسارع، حيث أن المشكلة تكمن في أنه لا يمكننا دخول المنعطف كما نريد بأن القسم الخلفي غير متزن بالمرة وعلينا العمل على معالجة ذلك".
وأكمل: "نهاية الأسبوع في مونزا بدأت على نحوٍ سيء وازدادت سوءًا. أنا لا أحصل على أية رضا إضافي من تواجدي قريبًا في المنافسة من ماكس في ظل هذا الأداء. كنت أود بأن يكون الفارق أكبر بكثير معه، وهو يفوز، لأن ذلك كان سيكون أفضل للفريق".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
فيرستابن: لقد تحولت السيارة إلى "وحش" غير مروّض
هورنر بعد مونزا: أداؤنا مثير للقلق
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
ماركو يحذّر بعد سباق مونزا: علينا أن نمنح ماكس سيارة تنافسية من جديد
فيرستابن: لقبا الفورمولا 1 "غير واقعيَين" الآن مع أداء سيارة ريد بُل الحالي
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
وولف: حان الوقت لاتّخاذ مكلارين لقرارٍ صعب بشأن أوامر الفريق
فاسور بعد الفوز في مونزا: حوّلنا نقطة ضعفنا إلى أفضلية
وولف: ريد بُل خاضت أحد أصعب سباقاتها في المواسم الأخيرة ومكلارين المرشّحة للقب
فيرستابن: لقد تحولت السيارة إلى "وحش" غير مروّض
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات