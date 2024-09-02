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فورمولا 1 جائزة إيطاليا الكبرى

بيريز: اقترابي من ماكس في مونزا ليس مهمًا في ظل هذا الأداء

صرّح سيرجيو بيريز بأن عدم استقرار سيارة ريد بُل أثر سلبًا على أدائه خلال جولة مونزا.

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات

تحدث سيرجيو بيريز عن الصعوبات التي واجهته خلال جائزة إيطاليا الكبرى، مؤكدًا على الحاجة لأن تعالج ريد بُل هذه المشاكل في ظل الأهمية الكبيرة للجولات المقبلة.

تراجع أداء ريد بُل على مدار السباقات الأخيرة، حيث خاض الفريق تصفيات ضعيفة في مونزا، حيث تأهل المكسيكي في المركز الثامن خلف زميله ماكس فيرستابن في المركز السابع، قبل أن يكمل الهولندي السباق سادسًا، بينما عبر بيريز خط النهاية في مركز انطلاقه.

وتعقيبًا على مشاكل ريد بُل علّق بيريز قائلًا: "إطارات الهارد لم تكن سيئة، لكن تركيبة الميديوم كانت صعبة للغاية".

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وأضاف: "عمدنا إلى تغيير الاستراتيجية بعض الشيء من أجل إبقاء جورج خلفنا، لكن ذلك لم يكن كافيًا. واجهنا مشاكل صعبة مع التوازن اليوم".

وتابع: "المشكلة الأساسية الآن هي التوازن، حيث أننا بحاجة لأن نتمكن من كبج السيارة ومواصلة التسارع، حيث أن المشكلة تكمن في أنه لا يمكننا دخول المنعطف كما نريد بأن القسم الخلفي غير متزن بالمرة وعلينا العمل على معالجة ذلك".

وأكمل: "نهاية الأسبوع في مونزا بدأت على نحوٍ سيء وازدادت سوءًا. أنا لا أحصل على أية رضا إضافي من تواجدي قريبًا في المنافسة من ماكس في ظل هذا الأداء. كنت أود بأن يكون الفارق أكبر بكثير معه، وهو يفوز، لأن ذلك كان سيكون أفضل للفريق".

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