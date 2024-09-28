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بيريز: استغرقني الأمر ثلاث ثوانٍ للتفكير في اعتزالي

قال سيرجيو بيريز سائق ريد بُل في الفورمولا واحد، أنه اتخذ قرار الاعتزال من عدمه في غضون ثلاث ثوانٍ.

خلدون يونس
خلدون يونس
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: ليونيل نغ/ صور ساتون

واجه المكسيكي موسماً صعباً في 2024، خاصة مع مشاكل سيارة ريد بُل التي باتت ظاهرة للعيان.

ويحتل بيريز حالياً المركز الثامن ضمن الترتيب العام، لكن بفارق 187 نقطة خلف زميله ماكس فيرستابن متصدر الترتيب العام.

ورغم مشاكل الأداء الحالية، لكن بيريز أشار بوضوح إلى عدم وجود أية نية لديه للاعتزال.

حيث قال في تصريح لمنصة "DAZN": "استغرقني الأمر ثلاث ثوان لاتخاذ قرار بهذا الشأن".

وأكمل: "في النهاية، من السهل الاستسلام. لكنني لن أسامح نفسي مطلقاً لو استسلمت".

وأضاف: "أودّ إنهاء مسيرتي المهنية حين أرغب بذلك، وليس بطلب من شخص آخر".

وأردف: "هذا هو الأمر الأهم، أن أصل إلى مرحلة بوسعي خلالها تقرير مستقبلي".

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واسترسل: "ما زلت متحفزاً، أريد حقاً المواصلة في الفورمولا واحد وأنا أستمتع بالمنافسات حقاً".

من جهة أخرى، أشار بيريز إلى الاحترام الذي يكنّه لـ فرناندو ألونسو، وقدرته على المواصلة بأداء عالٍ رغم أنه لم يعد صغيراً في السن.

فقال: "لديّ عقد لعامين الآن. ذلك وقت طويل، لكنني أعلم أن النهاية تقترب".

وأكمل: "لا أرى نفسي هنا حين أصل إلى عمر فرناندو. أنا معجب بكل ما يقوم به خلال تلك المرحلة العمرية".

واختتم: "ليس أنني لن أستمتع، لكن المسألة بأن أطفالي كبروا بعض الشيء وأريد إمضاء مزيد من الوقت معهم".

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