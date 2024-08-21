بيريز استعاد طاقته وجاهز لتحقيق أفضل النتائج في النصف الثاني من الموسم

أتت العطلة الصيفية في الوقت المناسب الذي كان يحتاجه سيرجيو بيريز بعد تراجع أدائه في السباقات الأخيرة، وحصوله على فرصة من ريد بُل لإكمال الموسم مع الفريق بعد التكهنات بإمكانية استبداله في النصف الثاني من الموسم.

وأوضح بيريز بأنه حصل على فترة راحة جيدة خلال العطلة الصيفية وأنه مستعد لخوض الفصل الثاني من هذا الموسم.

حيث قال: "كانت العطلة الصيفية مهمة للغاية بالنسبة لي ولجميع من في الفريق ولوضعنا في البطولة، وذلك بسبب كثرة السباقات وحاجة الجميع للراحة والتعافي أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف: "أمضيت العطلة مع عائلتي في منزلي في المكسيك، وأشعر بأنني نلت القسط الوافي من الراحة والآن أنا جاهز للنصف الثاني من الموسم".

وتابع: "زرت مصنع ريد بُل في ميلتون كينز هذا الأسبوع والتقيت بأعضاء الفريق، ولديّ شعور جيد للنصف الثاني من الموسم".

وأكمل: "في المقابل، من سيستمع إلى محادثات الراديو في زاندفورت سيلاحظ بعض التغييرات، حيث أن هيو مهندس سباقي سيصبح أبًا قريبًا، ولهذا لن يكون رفقتي".

واختتم: "أعلم الآن ما يمكننا أن نتوقعه من السيارة خلال الأسابيع المقبلة، حيث سنبذل أقصى ما لدينا لنحقق أفضل نتائج ممكنة في النصف الثاني من الموسم".

جديرٌ بالذكر أن هيو بيرد هو مهندس سباق بيريز منذ 2021، حيث سيأخذ استراحة أبوية للسباقات الأربعة المقبلة، وسيحل مكانه ريتشارد وود في جولات زاندفورت، مونزا، باكو وسنغافورة.