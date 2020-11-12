بيريز: استراحة من الفورمولا واحد قد تكون خيارًا لموسم 2021

سيترك بيريز صفوف ريسينغ بوينت نهاية الموسم الجاري بعدما آثر الفريق تفعيل بند فك الارتباط في عقد المكسيكي، ليفتح الطريق أمام بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل الذي سيدافع عن ألوان الفريق في 2021.

وقد تم ربط اسم بيريز بعدد من المقاعد في البطولة، بما فيها ألفا روميو، ويليامز وهاس، لكن يبدو بأنّ أمامه خيارٌ وحيد الآن في ريد بُل للموسم المُقبل.

وتقيّم ريد بُل ما إذا كانت ستُبقي على خدمات أليكسندر ألبون أم ستستبدله بسائق أكثر خبرة، حيث يبدو بيريز المرشّح الأبرز أمام العلامة النمساوية.

وعند سؤاله عمّا جدّ بخصوص مستقبله على هامش جائزة تركيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، قال بيريز بأنّ "لا شيء بعد" للتصريح به.

"علينا فقط أن ننتظر ونرى ما سيحدث، الموسم على وشك الانتهاء" قال بيريز.

وأضاف: "كما سبق وقلت، حتى تعلن الفرق سائقيها، كلّ شيء ما يزال يمثّل خيارًا. كل فريق لم يعلن تشكيلته بعد يعدّ خيارًا. لذلك سننتظر ونرى".

لكن ومع مرور الوقت المتبقي أمام بيريز لحسم مستقبله، فقد اعترف المكسيكي بأنّه قد يأخذ عطلة من التسابق تمامًا العام المُقبل إذا لم يحصل قريبًا على تأكيد بشأن خططه.

فقال: "لسنا بعيدين عن نهاية الموسم، لذلك يجب بالتأكيد أن أعرف خططي للمستقبل. أنا بحاجة لمعرفة ما سيحدث من جانبي لأكون قادرًا على التخطيط لكل شيء. كل الأمور حدثت بشكل متأخر، ونحن بالفعل قريبون من شهر ديسمبر. ليس هنالك المزيد لإضافته في هذا الشأن".

وتابع: "يبدو بأنني سأعرف ما إذا كنت سأستمر في البطولة أم لا في وقت متأخر للغاية من العام. لذلك أعتقد بأنّ إجازة أو عطلة سيكون خيارًا كذلك. ولكن سنرى ما سيحدث في الأسابيع المُقبلة".

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هذا وكان بيريز مرتبطًا بقوة بانتقال محتمل إلى صفوف ويليامز في الأسابيع الأخيرة، قبل أن يؤكّد الفريق أنه سيحافظ على تشكيلته الحالية من جورج راسل ونيكولاس لاتيفي لموسم 2021.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إلى أي مدى تطورت المحادثات مع ويليامز، قال بيريز: "دومًا ما حافظت على سرية محادثاتي. وأعتقد بأنّ الأمر يجب أن يظل هكذا دائمًا. طالما لم يحدث شيء، فلا جدوى على الإطلاق من مناقشة المسألة".

واختتم: "كانت هنالك بعض المحادثات، لكن لا شيء أكثر من ذلك".