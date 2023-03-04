بيريز: إطارات 2023 الخلفيّة "الأسوأ" تُمثّل أخبارًا جيّدة لسائقي الفورمولا واحد
يعتقد سيرجيو بيريز بأنّ إطارات بيريللي الخلفيّة الجديدة تراجعت خطوة إلى الوراء هذا العام، لكنّه يعتقد بأنّ ذلك يُمثّل أخبارًا سارة بالنسبة لسائقي الفورمولا واحد.
عدّلت بيريللي إطاراتها لموسم 2023 في محاولة تدعيم أداء الإطارات الأمامية، وذلك بهدف الحدّ من ضعف الاستجابة للانعطاف، لكنّ السائقين شعروا بأنّ الإطارات الخلفية أصبحت أضعف.
واتّفق بيريز مع ما قاله زميله ماكس فيرشتابن في نهاية التجارب الشتويّة الأسبوع الماضي، حيث قال: "لديّ رأيٌ مشابه".
وأضاف: "أعتقد بأنّ الإطارات الخلفيّة تراجعت خطوة إلى الوراء. لكنّني أعتقد بأنّ ذلك جيّدٌ في النهاية، لأنّني أعتقد بأنّ إطارات العام الماضي كانت مروّعة".
وأردف: "كانت الإطارات الأمامية تهترئ، في حين كانت الإطارات الخلفية ثابتة في المجمل، وكان الوضع يزداد سوءًا".
وأكمل: "لكنّ الوضع أفضل الآن. يُمكنك على الأقلّ القيام بشيء ما كسائق، كانت الإطارات الأماميّة ضعيفة جدًا العام الماضي".
وواصل شرحه بالقول: "أعتقد بأنّ المحورين أصبحا في ذات المستوى. ربّما لا تزال الإطارات الخلفيّة قويّة بعض الشيء، لكنّها لن تكون أقوى بكثيرٍ من الأماميّة الآن على الأقلّ".
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