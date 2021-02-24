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فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: أول تجربة لسيارة ريد بُل في سيلفرستون بمثابة "حلم يتحقق"

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وصف سيرجيو بيريز تجربته الأولى على متن سيارة ريد بُل للفورمولا واحد خلال تجارب سيلفرستون بأنها "حلم يتحقق".

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بعد انتقاله من ريسينغ بوينت إلى ريد بُل، قاد بيريز سيارة العلامة النمساوية للمرة الأولى يوم أمس الثلاثاء على حلبة سيلفرستون كجزء من تحضيرات ما قبل الموسم.

وقاد بيريز سيارة ريد بُل بمواصفات 2019 ضمن تجارب خاصة في سيلفرستون، قبل تجربة سيارة 2021 ضمن يوم التصوير.

وبالرغم من أن المكسيكي يعمل جاهداً مع فريق ميلتون كينز وفي المصنع كذلك، إضافة إلى العمل على جهاز المحاكاة، لكنه بدا مسروراً بشكل خاص لتجربة السيارة بشكل فعلي على الحلبة.

فقال: "لقد كان يوماً رائعاً، أول يوم لي مع ريد بُل ريسينغ. رؤية اسمي على السيارة، لهو أمر خاص جداً، إنه وبالتأكيد حلم يتحقق".

وأردف: "لا بد من القول أنني مسرور للغاية بكيفية سير الأمور لناحية تأقلمي. من الواضح أن خبرتي تعود لعدة سنوات، لكن التأقلم مع أمور جديدة لهو تحدّ إضافي".

وتابع: "نحن نعمل بجدّ. لقد حققنا خطوات جيدة، ولا بد من القول أني شعرت بالراحة حقاً منذ اليوم الأول".

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وكان بيريز قد وقع مع الفريق بعد موسم مثير للإعجاب في 2020 نجح خلاله بالوصول إلى المركز الرابع ضمن بطولة السائقين، وحقق أول فوز له كذلك. 

"لقد قمنا بالكثير من التحضيرات، والكثير من أيام العمل على المحاكي وفي المصنع، وعلى كل شيء. لا بد من القول أنني مسرور للغاية بأول يوم لي، كنتُ مرتاحاً مع كل شيء، ومن الواضح أنني سأتعلم كي أتحسن أكثر" قال المكسيكي.

وتابع: "لكنني أعتقد أن التحضيرات لليوم الأول سارت بشكل جيد. أعتقد أنه كان يوماً مفيداً كذلك للفريق".

واستطرد: "من المفيد جداً جداً التواصل مع الفريق والتعرف على طاقم العمل من مهندسين وميكانيكيين. طريقة شرحي للأمور في السيارة مختلفة عما اعتادوا عليه، والعكس بالعكس".

واستكمل: "الارتياح خلف المقود عامل هام للغاية، وذلك كي يتمكن السائق من تركيز كل ما لديه على تحسين الأداء".

واختتم: "يوم ونصف خلف المقود ليس بالمقدار الكبير حقاً. لذا كلما أجرينا المزيد من التجارب كلما كان ذلك أفضل على طريق إكمال استعداداتنا لأول تجارب في البحرين".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15
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الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing
2/20

الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15
3/20

الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15
4/20

الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ

Sergio Perez, Red Bull Racing and Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal

Sergio Perez, Red Bull Racing and Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal
5/20

الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15
6/20

الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15
7/20

الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15
8/20

الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing
9/20

الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing
10/20

الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15
11/20

الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15
12/20

الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing
13/20

الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing
14/20

الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15
15/20

الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15
16/20

الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15
17/20

الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15
18/20

الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15
19/20

الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ

Helmet of Sergio Perez, Red Bull Racing

Helmet of Sergio Perez, Red Bull Racing
20/20

الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ

ريكاردو: عقدٌ لثلاثة مواسم إثبات على ثقتي بمشروع مكلارين

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ريكاردو: عقدٌ لثلاثة مواسم إثبات على ثقتي بمشروع مكلارين
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين سيرجيو بيريز
قائمة الفرق ريد بُل ريسينغ
الكاتب خلدون يونس

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