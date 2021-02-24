بيريز: أول تجربة لسيارة ريد بُل في سيلفرستون بمثابة "حلم يتحقق"

وكان بيريز قد وقع مع الفريق بعد موسم مثير للإعجاب في 2020 نجح خلاله بالوصول إلى المركز الرابع ضمن بطولة السائقين، وحقق أول فوز له كذلك.
"لقد قمنا بالكثير من التحضيرات، والكثير من أيام العمل على المحاكي وفي المصنع، وعلى كل شيء. لا بد من القول أنني مسرور للغاية بأول يوم لي، كنتُ مرتاحاً مع كل شيء، ومن الواضح أنني سأتعلم كي أتحسن أكثر" قال المكسيكي.
وتابع: "لكنني أعتقد أن التحضيرات لليوم الأول سارت بشكل جيد. أعتقد أنه كان يوماً مفيداً كذلك للفريق".
واستطرد: "من المفيد جداً جداً التواصل مع الفريق والتعرف على طاقم العمل من مهندسين وميكانيكيين. طريقة شرحي للأمور في السيارة مختلفة عما اعتادوا عليه، والعكس بالعكس".
واستكمل: "الارتياح خلف المقود عامل هام للغاية، وذلك كي يتمكن السائق من تركيز كل ما لديه على تحسين الأداء".
واختتم: "يوم ونصف خلف المقود ليس بالمقدار الكبير حقاً. لذا كلما أجرينا المزيد من التجارب كلما كان ذلك أفضل على طريق إكمال استعداداتنا لأول تجارب في البحرين".
Sergio Perez, Red Bull Racing RB15
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الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ
Sergio Perez, Red Bull Racing
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الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ
Sergio Perez, Red Bull Racing RB15
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الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ
Sergio Perez, Red Bull Racing RB15
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الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ
Sergio Perez, Red Bull Racing and Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal