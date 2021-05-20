بيريز: أواجه ضغطًا من نفسي وليس من قبل مدراء الفريق

حظي المكسيكي ببداية مختلطة لمسيرته مع ريد بُل. ففي حين أنّه انطلق من الصفّ الأولى في إيمولا، فإنّه عانى في المقابل في السباقات لمجاراة زميله ماكس فيرشتابن.

لكن بعد أداء مخيّبٍ ضمن جائزة إسبانيا الكبرى، التي تضرّر فيها أداؤه بمشكلة في كتفه في التصفيات، قال كريستيان هورنر مدير الفريق بأنّ الحظيرة النمساويّة تحتاج "بشكلٍ يائس" لرفع المكسيكي لمستواه.

وبحديثه قبيل جائزة موناكو الكبرى نهاية الأسبوع الجاري، قال بيريز أنّه لم يتلقّ أيّ ضغطٍ من قبل مدرائه، مصرًا على أنّه يعلم بالضبط ما يُتطلّب منه فعله.

وقال المكسيكي: "كلّ الضغط مصدره نفسي. أريد حقًا تقديم الأداء وبلوغ أقصى مستويات السيارة".

وأضاف: "لم يُسلّط عليّ الفريق أيّ ضغط. أعلم ما عليّ فعله. لذا ليس عليهم إخباري بما عليّ فعله".

وأوضح بيريز أنّ الأمر الأساسي هو افتقاره للوقت على السيارة، وذلك في ظلّ عدم تواجد الكثير من الفرص لتعويض ذلك.

لكن في حين أنّ جائزة إسبانيا الكبرى بدت مخيّبة من الخارج، يشعر بيريز أنّه حقّق تقدّمًا جيّدًا.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّنا لو أخرجنا برشلونة من المعادلة فلا يُوجد سببٌ للشعور بالقلق".

وأضاف: "أعتقد بأنّ جولة برشلونة كانت ضعيفة من يوم السبت نتيجة بعض الأسباب الأخرى. لكن لو استبعدنا ذلك السباق فإنّ هناك بعض الإيجابيّات حيال وجود الكثير من التقدّم".

وأكمل: "الوقت على المسار محدودٌ للغاية هذه الأيّام. أشعر عندما أبدأ عطلة نهاية الأسبوع أنّ عليك التمتّع بأداء جيّد منذ البداية وليس لديك الكثير من الوقت لتغيير الإعدادات، تتوجّه إلى سباق الأحد من دون الكثير من المعلومات".

ثمّ تابع: "الأمر ذاته ينطبق على الجميع في نهاية المطاف، لكن يزداد الأمر صعوبة بالنسبة للسائقين الذين غيّروا فرقهم بالنظر إلى محدوديّة الوقت على المسار".

وقال بيريز أنّه واثقٌ بالكامل من أنّ مشكلة كتفه لن تتكرّر مجدّدًا: "أتعلّم الكثير حول السيارة. من الواضح أنّ يوم السبت في إسبانيا كان عابرًا ولن يتكرّر. لذا أعتقد بأنّنا حقّقنا تقدذمًا جيّدًا في السباقات الثلاثة الأولى وحتّى في إسبانيا. عليّ فقط نسيان يوم السبت ذلك وتجاوز الأمر".