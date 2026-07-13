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بيريز: أن تكون زميل فيرستابن في ريد بُل هو أكبر تحدٍ في هذه الرياضة

أدلى سيرجيو بيريز بتصريحات حول فترته التي امتدت أربعة أعوام مع ريد بُل، وتطرق إلى مكانة ماكس فيرستابن داخل الفريق.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

قيّم سيرجيو بيريز، البالغ من العمر 36 عامًا، والذي غادر ريد بُل بعد موسم 2024 وقضى عام 2025 بعيدًا عن السباقات، طبيعة العمل داخل فريقه السابق بعد عودته إلى الفورمولا 1.

وأكد المكسيكي أن البنية بالكامل داخل الفريق النمساوي كانت تتمحور حول ماكس فيرستابن، وأن كبار المهندسين كانوا يعملون إلى جانب السائق الهولندي، مشيرًا إلى أنه كان يتقبل هذا الأمر خلال وجوده مع الفريق.

وقال بيريز خلال ظهوره في بودكاست هاي بيرفورمانس عن فريقه السابق ريد بُل: "أن تكون زميل ماكس تحت راية ريد بُل هو أكبر تحدٍ في هذه الرياضة".

وأضاف: "بصراحة، حتى منافسة ماكس في أي فريق آخر تُعد صعبة للغاية. لكن التسابق ضده داخل فريقه، ومع الأشخاص الذين يعملون معه، وفي البيئة التي اعتاد عليها، يمثل تحديًا أكبر بكثير. ففي مثل هذه الأجواء، تحتاج إلى أفضل الموارد في كل جانب، لكن هذا لا يحدث بالنسبة لك".

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وتابع: "عندما يتعلق الأمر بالموارد الهندسية، وكبار المهندسين، وأصحاب الخبرة الأكبر، فإن الأولوية والدعم يذهبان بالكامل إلى ماكس".

وأكمل: "كنت مدركًا لهذه الحقيقة حتى قبل انضمامي إلى الفريق. لذلك قلت لنفسي: اسمع يا سيرجيو، إما أن تشتكي من هذا الوضع أو تؤدي عملك بالموارد التي لديك، ولذلك ركزت على عملي".

واختتم: "طوال الأعوام الأربعة التي قضيتها هناك، واصلت العمل مع الفريق الهندسي نفسه. وهذا أمر أشعر بفخر كبير به عندما أنظر إلى تلك الفترة".

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