بيريز: أنا محظوظ لأن سيارتي "لم تنفجر" بعد ملامسة الحائط في باكو

أحرز بيريز الفوز بالسباق أمام زميله فيرستابن، لكنه تعرض للحظة مخيفة بعض الشيء حين لمس الحائط في اللفة 34.

ولم تتعرض سيارة المكسيكي لضرر كبير رغم ذلك.

فقال بعد السباق: "كنت محظوظاً بعض الشيء في ذلك المنعطف، لأن السيارة لم تنفجر!".

ونجح بيريز بالتقدم للمركز الأول في السباق مستفيداً من وقفة الصيانة خلف سيارة الأمان التي لم تصبّ في صالح زميله فيرستابن.

وبعد ذلك، تمكن من السيطرة على السباق بقيادة مُحكمة واضعاً سيارته بالمركز الأول رغم الضغط الذي سلطه عليه فيرستابن.

"لقد سارت الأمور بشكل جيد اليوم. تمكنت في البداية من البقاء ضمن مجال ’دي آر أس’ وتسليط الضغط على ماكس" قال بيريز.

وأكمل: "أعتقد أن معدل التآكل لدي كان جيداً في القسم الأول، ومن ثم دخلت سيارة الأمان واقتربت السيارات من بعضها البعض. حيث كان عليّ التسابق والضغط على إطارات هارد".

وتابع: "أعتقد أن المعركة كانت متقاربة بيننا. لقد ضغطنا للحدود القصوى ولمسنا الحائط كلانا عدة مرات حين كنا نضغط".

وأردف: "الطريقة التي ضغط بها ماكس خلفي طوال السباق كانت قاسية حقاً، لكنني تمكنت من مجاراته وإبقائه تحت السيطرة".

وبات بيريز أول سائق يكرر الفوز في باكو، بعد فوزه كذلك بالسباق القصير يوم السبت، حيث قلص الفارق خلف فيرستابن ضمن ترتيب بطولة السائقين إلى 6 نقاط فقط بعد 4 سباقات.