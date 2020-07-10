بيريز أمام فيرشتابن في صدارة التجارب الحرّة الأولى من جائزة ستيريا الكبرى

كان المشهد أشبه بالتجارب الشتويّة على حلبة ريد بُل رينغ خلال الدقائق الأولى من زمن الحصّة وذلك بالنظر إلى استخدام الفرق لأنظمة الاستشعار بكثافة لاختبار أداء التحديثات الانسيابيّة على المسار.

وشرع سائقا فيراري في اختبار المكوّنات المحدّثة التي جلبها الصانع الإيطاليّ بما فيها الجناح الأماميّ الجديد، لكن بدت السيارة عصبيّة مثل المعتاد تقريبًا وأغلق سيباستيان فيتيل مكابحه بقوّة عند المنعطف الثالث.

وبعد ذلك بدقائق قليلة اضطرّت إدارة السباق لاعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة في مرحلة أولى قبل الانتقال إلى علمٍ أحمر بالكامل بعد أن أوقف نيكولاس لاتيفي سيارته ويليامز بمحاذاة المسار وقال عبر اللاسلكي: "أعتقد بأنّ المحرّك توقّف أو هناك خطبٌ ما"، ليتواصل بذلك مسلسل مشاكل الموثوقيّة للفرق المتزوّدة بوحدات طاقة مرسيدس.

وبالحديث عن مرسيدس فقد شرع الفريق في اختبار بعض التعديلات الطفيفة التي قدّمها كإجراءات مضادة لمحاولة التخفيف من حدّة مشكلة الرنين الكهربائيّ في علبة التروس.

بالرغم من ذلك ذهب الزمن الأسرع إلى بيريز بعد أن بلغ توقيته على إطارات "سوفت" دقيقة واحدة 4.867 ثانية ليضمن الصدارة.

وتواجد فيرشتابن في المركز الثاني على بُعد أقلّ من عُشرٍ من الثانية، بينما آثرت مرسيدس عدم استخدام إطارات "سوفت" لتسجيل أفضل أزمنتها واقتصرت على إطارات "ميديوم" ليتواجد الفائز بالجولة الافتتاحيّة فالتيري بوتاس في المركز الثالث أمام زميله لويس هاميلتون.

ولم يكن سائقا مرسيدس بعيدين عن الصدارة بالرغم من استخدامهما للإطارات الأبطأ وكانا ضمن مجال رُبع ثانية فقط.

وذهب المركز الخامس إلى لانس سترول ليُؤكّد على وتيرة ريسينغ بوينت القويّة للأسبوع الثاني على التوالي بالرغم من تأخّره عن زميله المتصدّر، بينما تواجد أليكسندر ألبون في المركز السادس لصالح ريد بُل.

من جانبه أكّد كارلوس ساينز الإبن على جودة سيارة مكلارين لهذا العام كذلك عبر تواجده في المركز السابع، بالرغم من أنّ معركة الوسط لا تزال متقاربة للغاية بتواجد بيير غاسلي ودانيال ريكاردو خلفه مباشرة.

على الجانب الآخر تواصلت معاناة فيراري اللافتة، وذلك باكتفاء فيتيل بالمركز العاشر، بينما كان زميله شارل لوكلير خارج العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: