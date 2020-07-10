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فورمولا 1 / جائزة ستيريا الكبرى / تقرير التجارب

بيريز أمام فيرشتابن في صدارة التجارب الحرّة الأولى من جائزة ستيريا الكبرى

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بيريز أمام فيرشتابن في صدارة التجارب الحرّة الأولى من جائزة ستيريا الكبرى
من قبل:
10-07-2020

سجّل المكسيكي سيرجيو بيريز الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الأولى من جائزة ستيريا الكبرى ليتفوّق على ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، في الوقت الذي اقتصر فيه ثنائيّ مرسيدس على استخدام الإطارات المتوسّطة.

كان المشهد أشبه بالتجارب الشتويّة على حلبة ريد بُل رينغ خلال الدقائق الأولى من زمن الحصّة وذلك بالنظر إلى استخدام الفرق لأنظمة الاستشعار بكثافة لاختبار أداء التحديثات الانسيابيّة على المسار.

وشرع سائقا فيراري في اختبار المكوّنات المحدّثة التي جلبها الصانع الإيطاليّ بما فيها الجناح الأماميّ الجديد، لكن بدت السيارة عصبيّة مثل المعتاد تقريبًا وأغلق سيباستيان فيتيل مكابحه بقوّة عند المنعطف الثالث.

وبعد ذلك بدقائق قليلة اضطرّت إدارة السباق لاعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة في مرحلة أولى قبل الانتقال إلى علمٍ أحمر بالكامل بعد أن أوقف نيكولاس لاتيفي سيارته ويليامز بمحاذاة المسار وقال عبر اللاسلكي: "أعتقد بأنّ المحرّك توقّف أو هناك خطبٌ ما"، ليتواصل بذلك مسلسل مشاكل الموثوقيّة للفرق المتزوّدة بوحدات طاقة مرسيدس.

وبالحديث عن مرسيدس فقد شرع الفريق في اختبار بعض التعديلات الطفيفة التي قدّمها كإجراءات مضادة لمحاولة التخفيف من حدّة مشكلة الرنين الكهربائيّ في علبة التروس.

بالرغم من ذلك ذهب الزمن الأسرع إلى بيريز بعد أن بلغ توقيته على إطارات "سوفت" دقيقة واحدة 4.867 ثانية ليضمن الصدارة.

وتواجد فيرشتابن في المركز الثاني على بُعد أقلّ من عُشرٍ من الثانية، بينما آثرت مرسيدس عدم استخدام إطارات "سوفت" لتسجيل أفضل أزمنتها واقتصرت على إطارات "ميديوم" ليتواجد الفائز بالجولة الافتتاحيّة فالتيري بوتاس في المركز الثالث أمام زميله لويس هاميلتون.

ولم يكن سائقا مرسيدس بعيدين عن الصدارة بالرغم من استخدامهما للإطارات الأبطأ وكانا ضمن مجال رُبع ثانية فقط.

وذهب المركز الخامس إلى لانس سترول ليُؤكّد على وتيرة ريسينغ بوينت القويّة للأسبوع الثاني على التوالي بالرغم من تأخّره عن زميله المتصدّر، بينما تواجد أليكسندر ألبون في المركز السادس لصالح ريد بُل.

من جانبه أكّد كارلوس ساينز الإبن على جودة سيارة مكلارين لهذا العام كذلك عبر تواجده في المركز السابع، بالرغم من أنّ معركة الوسط لا تزال متقاربة للغاية بتواجد بيير غاسلي ودانيال ريكاردو خلفه مباشرة.

على الجانب الآخر تواصلت معاناة فيراري اللافتة، وذلك باكتفاء فيتيل بالمركز العاشر، بينما كان زميله شارل لوكلير خارج العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 32 1:04.867     239.641
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 31 1:04.963 0.096 0.096 239.286
3 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 31 1:05.089 0.222 0.126 238.823
4 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 29 1:05.120 0.253 0.031 238.710
5 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 36 1:05.396 0.529 0.276 237.702
6 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 28 1:05.483 0.616 0.087 237.386
7 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 40 1:05.602 0.735 0.119 236.956
8 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 27 1:05.698 0.831 0.096 236.609
9 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 31 1:05.769 0.902 0.071 236.354
10 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 25 1:05.770 0.903 0.001 236.350
11 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 28 1:05.815 0.948 0.045 236.189
12 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 28 1:05.837 0.970 0.022 236.110
13 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 35 1:05.874 1.007 0.037 235.977
14 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 25 1:05.908 1.041 0.034 235.856
15 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 23 1:06.441 1.574 0.533 233.963
16 8 France رومان غروجان هاس فيراري 31 1:06.446 1.579 0.005 233.946
17 40 United Kingdom جاك أيتكن ويليامز مرسيدس 35 1:06.768 1.901 0.322 232.818
18 88 Poland روبرت كوبتسا ألفا روميو فيراري 31 1:06.797 1.930 0.029 232.717
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 6 1:09.598 4.731 2.801 223.351
20 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 3        
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الكاتب مروان الوافي

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