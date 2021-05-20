بيريز أمام ساينز في صدارة التجارب الحرّة الأولى في موناكو

مثلما هو الحال دائمًا في موناكو فإنّ الزحام دائمًا ما يُؤثّر على لفّات السائقين.

وكما بات معتادًا هذا الموسم فإنّ نيكيتا مازيبين يكون على رأس المتسبّبين في بعض الوقائع، حيث قام بحجز ماكس فيرشتابن، الذي قال لمهندسه: "يا إلهِ!".

ومع تقدّم السائقين في برامجهم، جاء الخطأ الأوّل من بطل العالم مرّتين فرناندو ألونسو عندما تأخّر في الكبح عند المنعطف الأخير واحتكّ بالجدار الأيسر كاسرًا جناحه الأمامي، وقال: "لقد احتككت بالحاجز عند المنعطف الأخير".

لكنّه تمكّن من العودة ببطء إلى خطّ الحظائر في ظلّ اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة.

واستخدم سائقو الصدارة إطارات "ميديوم" في البداية للحصول على فكرة جيّدة حول الإعدادات الحاليّة.

في الأثناء تدمّرت حصّة شارل لوكلير البطل المحليّ مبكّرًا بعد 4 لفّات بطيئة فقط، حيث قال لمهندسه: "ما الذي يحدث مع المحرّك؟ أعتقد بأنّ الغيار الرابع قد تعطّل...".

وبقي سائق فيراري حبيس المرآب بعد أن تمّ تأكيد مواجهته لمشكلة في علبة التروس، وبقي متذيّلًا للترتيب.

وجرت منافسة شيّقة بين ساينز وفيرشتابن على المسار وتمكّن الأوّل من تجاوز الثاني بالخروج من النفق.

وذهبت الصدارة إلى بيريز في النهاية، بالرغم من أنّه استخدم إطارات "سوفت" لتسجيل أسرع أزمنته.

وتقدّم المكسيكي بعُشرٍ من الثانية على كارلوس ساينز الإبن وفيرشتابن، لكنّ الأخيرين استخدما إطارات "ميديوم" لتسجيل زمنيهما، وهو ما يُلمح إلى تمتّع فيراري بأداء جيّد نهاية هذا الأسبوع في شوارع الإمارة.

وحلّ بيير غاسلي رابعًا لصالح ألفا تاوري مستخدمًا إطارات "سوفت"، وتقدّم على ثنائيّ مرسيدس لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس اللذين كانا على بُعد أكثر من نصف ثانية عن الصدارة.

وحلّ لاندور نوريس المنتشي بعقده الجديد مع مكلارين سابعًا أمام سيباستيان فيتيل، بينما أكمل يوكي تسونودا وكيمي رايكونن ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: