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بيريز أمام ساينز في صدارة التجارب الحرّة الأولى في موناكو

حقّق المكسكي سيرجيو بيريز الزمن الأسرع في حصّة التجارب الحرّة الأولى من جائزة موناكو الكبرى متقدّمًا على كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري، في الوقت الذي واجه فيه شارل لوكلير مشكلة في علبة تروسه.

بيريز أمام ساينز في صدارة التجارب الحرّة الأولى في موناكو

مثلما هو الحال دائمًا في موناكو فإنّ الزحام دائمًا ما يُؤثّر على لفّات السائقين.

وكما بات معتادًا هذا الموسم فإنّ نيكيتا مازيبين يكون على رأس المتسبّبين في بعض الوقائع، حيث قام بحجز ماكس فيرشتابن، الذي قال لمهندسه: "يا إلهِ!".

ومع تقدّم السائقين في برامجهم، جاء الخطأ الأوّل من بطل العالم مرّتين فرناندو ألونسو عندما تأخّر في الكبح عند المنعطف الأخير واحتكّ بالجدار الأيسر كاسرًا جناحه الأمامي، وقال: "لقد احتككت بالحاجز عند المنعطف الأخير".

لكنّه تمكّن من العودة ببطء إلى خطّ الحظائر في ظلّ اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة.

واستخدم سائقو الصدارة إطارات "ميديوم" في البداية للحصول على فكرة جيّدة حول الإعدادات الحاليّة.

في الأثناء تدمّرت حصّة شارل لوكلير البطل المحليّ مبكّرًا بعد 4 لفّات بطيئة فقط، حيث قال لمهندسه: "ما الذي يحدث مع المحرّك؟ أعتقد بأنّ الغيار الرابع قد تعطّل...".

وبقي سائق فيراري حبيس المرآب بعد أن تمّ تأكيد مواجهته لمشكلة في علبة التروس، وبقي متذيّلًا للترتيب.

وجرت منافسة شيّقة بين ساينز وفيرشتابن على المسار وتمكّن الأوّل من تجاوز الثاني بالخروج من النفق.

وذهبت الصدارة إلى بيريز في النهاية، بالرغم من أنّه استخدم إطارات "سوفت" لتسجيل أسرع أزمنته.

وتقدّم المكسيكي بعُشرٍ من الثانية على كارلوس ساينز الإبن وفيرشتابن، لكنّ الأخيرين استخدما إطارات "ميديوم" لتسجيل زمنيهما، وهو ما يُلمح إلى تمتّع فيراري بأداء جيّد نهاية هذا الأسبوع في شوارع الإمارة.

وحلّ بيير غاسلي رابعًا لصالح ألفا تاوري مستخدمًا إطارات "سوفت"، وتقدّم على ثنائيّ مرسيدس لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس اللذين كانا على بُعد أكثر من نصف ثانية عن الصدارة.

وحلّ لاندور نوريس المنتشي بعقده الجديد مع مكلارين سابعًا أمام سيباستيان فيتيل، بينما أكمل يوكي تسونودا وكيمي رايكونن ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدل السرعة كم/س
1 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 36 1:12.487     165.729
2 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 32 1:12.606 0.119 0.119 165.457
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 39 1:12.648 0.161 0.042 165.361
4 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 37 1:12.929 0.442 0.281 164.724
5 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 34 1:12.995 0.508 0.066 164.575
6 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 36 1:13.131 0.644 0.136 164.269
7 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 31 1:13.236 0.749 0.105 164.034
8 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 33 1:13.732 1.245 0.496 162.930
9 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 39 1:13.746 1.259 0.014 162.899
10 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 31 1:14.081 1.594 0.335 162.163
11 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 33 1:14.090 1.603 0.009 162.143
12 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 27 1:14.106 1.619 0.016 162.108
13 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 37 1:14.205 1.718 0.099 161.892
14 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 41 1:14.268 1.781 0.063 161.754
15 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 36 1:14.281 1.794 0.013 161.726
16 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 37 1:14.320 1.833 0.039 161.641
17 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 33 1:14.616 2.129 0.296 161.000
18 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 35 1:14.801 2.314 0.185 160.602
19 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 35 1:14.840 2.353 0.039 160.518
20 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 4 1:19.618 7.131 4.778 150.885
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