بيريز: أكنّ احتراماً "هائلاً" إلى ألونسو ومتأكد 100 بالمئة من بقائي لموسم 2025

يعتبر ألونسو أكبر السائقين الحاليين عمراً، كما تم الإعلان مؤخراً عن تجديد عقده مع فريقه الحالي أستون مارتن حتى نهاية موسم 2026 على الأقل حيث سيكون حينها قد بلغ 45 عاماً.

لكن بطل العالم مرتين، لم يُظهر أية لمحات من ضعف الأداء، بل على العكس تماماً، فهو يواصل تقديم مستويات متميزة للغاية وبشكل ثابت.

ويرى بيريز أن قدرة ألونسو على إيجاد الحافز للمواصلة تبعث على الاحترام الكبير.

حيث قال: "أكنّ قدراً هائلاً من الاحترام إلى فرناندو. ليس فقط لأنه قادر على القيادة حتى سن 45 أو 50. بل بسبب مستوى حافزه في هذه الرياضة بعد كل تلك السنوات".

وأكمل: "أعتقد أن السائقين قادرون على البقاء بقدر ما يشاؤون، ولا أعتقد أن ما يمنعهم هو اللياقة البدنية".

وأضاف: "أعتقد أن المسألة تتعلق بالحافز، خوض العديد من السباقات. خاصة وأن الفورمولا واحد تأخذ الكثير من حياتك".

وتابع: "تقدم كل شيء للرياضة، وتشارك بها لفترة طويلة وذلك أمر يدفعني لأن أحترم فرناندو بشكل هائل حقاً".

وأردف: "أعتقد أن لديهم مزيجاً رائعاً، مع انضمام هوندا إلى أستون مارتن في 2026. أعتقد أن ذلك مزيج رائع".

وتعقيباً على مستقبله الحالي، أكد المكسيكي أن سوق السائقين في حركة مستمرة مؤخراً، وأن عليه اتخاذ قرارات مبكرة.

فقال: "الأمور تسير بأسرع مما أريده، أعتقد أن سوق السائقين بأكمله يتحرك بهذه الطريقة".

وأضاف: "سنتخذ قراراتنا بسرعة نسبياً خلال الأسابيع المقبلة، وسيتحدد مستقبلي خلال الأسابيع المقبلة".

وأردف: "كل شيء يسير بسرعة كبيرة ومن المهم عدم الانتظار لفترة طويلة".

وتابع: "بدأتُ الموسم بشكل جيد وذلك أمر إيجابي للموسم المقبل ويمنحك الثقة بقدراتك وإمكانياتك في تفادي المشاكل".

وحين سُئِل إن كان من الممكن توقع بقائه ضمن منافسات البطولة للموسم المقبل، أكد بيريز التزامه الكامل، رغم أن عقده مع ريد بُل ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

فقال: "نعم، بالتأكيد مئة بالمئة. أنا ملتزم بالكامل وفي النهاية، لديّ مسيرة طويلة في هذه الرياضة".

وأكمل: "لكنني ما زلت بعمر 34 عاماً فقط. وهناك سائقون بمسيرة مهنية أطول، وما زلت متحمساً للغاية كذلك. لذا لا شكّ لديّ على الإطلاق بتواجدي الموسم المقبل في البطولة!".

واختتم: "أولويتي بالطبع هي البقاء هنا (مع ريد بُل). لكن الأمر المهم هو مواصلة تقديم الأداء الجيد على الحلبة في هذا الموسم".