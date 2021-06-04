بيريز: "أخيرًا بت أفهم" سيارة ريد بُل

انضم بيريز إلى صفوف ريد بُل لموسم 2021 قادمًا من ريسينغ بوينت، حيث توقّع بأن يستغرقه الأمر حوالي أربعة أو خمسة سباقات من أجل أن يتأقلم مع سيارة الفريق الجديد.

إذ تمكّن من تعويض تأخّره في تصفيات موناكو الأخيرة عبر عودته خلال السباق الذي أكمله في المركز الرابع.

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لكن بيريز حقق تقدمًا جديدًا في باكو اليوم الجمعة، حيث تقدّم ثنائية ريد بُل في التجارب الحرة الثانية.

وسجّل المكسيكي دقيقة و42.115 ثانية ليحتل الصدارة أمام زميله ماكس فيرشتابن، ليُكمل جمعة جيّد لريد بُل في الوقت الذي عجزت فيه مرسيدس عن وضع سيارتها ضمن العشرة الأوائل.

وضمن معرض حديثه عقب الحصة، أوضح بيريز أن اجتماع الفريق بعد سباق موناكو ساعده في فهم السيارة أكثر، حيث أتى البرهان على تقدمه خلال تجارب اليوم.

فقال: "أعتقد بأننّا أحرزنا تقدمًا جيّدًا للغاية بعد موناكو، حيث قمنا بتحليل عميق جدًا".

وأضاف: "كان اليوم بمثابة: حسنًا، بدأت أخيرًا أفهم هذه السيارة على نحوٍ أكبر بعض الشيء. من ناحية الطريقة التي أرغب أن أقود بها، وكل هذه الأمور".

وتابع: "لذلك ومن تلك الناحية، أعتقد بأنّ اليوم هو أفضل جمعة نخوضها في هذا الموسم، الجمعة الأكثر اكتمالًا من ناحية البيانات وكذلك مدى أريحيتي مع السيارة".

وأكمل: "أرى بأننّا سنكون ضمن المنافسة في الأمام بكل تأكيد، لذلك آمُل أن كون قادرين في الغد على بلوغ لفّة جيّدة نظيفة، وهو الأمر الأهم".

في المقابل، تواجد فيرشتابن خلف بيريز بفارق عُشر من الثانية فقط في التجارب الثانية، حيث سُمع عبر اللاسلكي يقول بأنّ توازن السيارة لا يبدو جيّدًا مثلما كان في التجارب الافتتاحية.

"بدت السيارة جيّدة جدًا في التجارب الأولى، حيث كنت مرتاحًا للغاية" قال فيرشتابن عقب الحصة.

وأردف: "بعد ذلك قمنا ببعض التغييرات للتجارب الثانية لنرى إذا ما سنكون أفضل، لكنني أعتقد بأننا تراجعنا بعض الشيء. مع ذلك، فقد كان يومًا جيّدًا جدًا للفريق".