مرسيدس: "لدينا معركة في أيدينا مع فيراري"

هاميلتون متفائل بشأن وتيرة فيراري: هناك الكثير من العمل للحاق بمرسيدس لكنه ليس مستحيلاً

بيرني كولينز: فيراري ستواجه تساؤلات بعد قرار الاستراتيجية في جائزة أستراليا الكبرى

رالف شوماخر: لا يزال لدى مرسيدس "مجال للتحسن" بعد ثنائية قوية في أستراليا

نوريس يواصل انتقاد قوانين الفورمولا 1 لعام 2026 "المصطنعة للغاية"

راسل لم تكن لديه "أي طاقة في البطارية" لصد لوكلير عند انطلاقة سباق أستراليا

خمس خلاصات سريعة من أول سباق في الفورمولا 1 في العصر الجديد في ملبورن

فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

بيرني كولينز: فيراري ستواجه تساؤلات بعد قرار الاستراتيجية في جائزة أستراليا الكبرى

تعتقد بيرني كولينز أن فيراري ستتعرض للتدقيق بعد اختيارها عدم إدخال لويس هاميلتون أو شارل لوكلير إلى خطّ الحظائر خلال فترتي سيارة الأمان الافتراضية في جائزة أستراليا الكبرى.

تم التحرير:
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي

اعتبرت مهندسة الاستراتيجيات السابقة لدى أستون مارتن والمحللة في سكاي سبورتس فورمولا 1 بيرني كولينز أن قرار فيراري عدم التوقف تحت ظروف سيارة الأمان الافتراضية خلال جائزة أستراليا الكبرى سيثير الكثير من التساؤلات.

بدأت فيراري السباق بقوة على حلبة ألبرت بارك. فقد انتزع شارل لوكلير الصدارة من صاحب قطب الانطلاق الأول جورج راسل عند الانطلاقة، وفرض أصيل موناكو وزميله في الفريق لويس هاميلتون ضغطًا على سائق مرسيدس خلال اللفات الأولى.

لكن في اللفة 12، توقفت سيارة ريد بُل الخاصة بإسحاق حجار على جانب الحلبة بسبب عطل تقني. وبينما استغلت مرسيدس ومعظم السائقين على الشبكة ظروف سيارة الأمان الافتراضية للتوقف، اختارت فيراري إبقاء كلا السائقين على الحلبة. وقال هاميلتون عبر المحادثات اللاسلكية للفريق: "كان يجب أن يدخل أحدنا على الأقل!".

وانسحب فالتيري بوتاس من السباق في اللفّة الـ 19 ما تسبب في فترة ثانية لسيارة الأمان الافتراضية، لكن فريق مارانيللو واصل البقاء على الحلبة دون توقف.

وقالت كولينز في حديثها لقناة سكاي سبورتس فورمولا 1: "كان لويس هاميلتون واضحًا جدًا عبر اللاسلكي، خصوصًا خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية الأولى عندما قال: 'لماذا لم ندخل سيارة واحدة على الأقل؟'. في الواقع تفاجأت في البداية بأن مرسيدس أدخلت السيارتين معًا لأنهما كانتا متقاربتين جدًا، لكنهم كانوا واثقين للغاية مما أرادوا القيام به".

وأكمل: "ثم خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية الثانية حاولت أن أراجع الأرقام بسرعة. كان شارل لوكلير للتو عند خط سيارة الأمان عندما تم تفعيلها، بينما كان لويس هاميلتون أبعد قليلًا. لكن العلم الأصفر كان مرفوعًا لمدة 19 ثانية في تلك اللحظة. لذلك ربما كان لدى فيراري الوقت الكافي للتفاعل على الأقل بالنسبة للويس، وهذا سيثير بعض التساؤلات".

وواصل راسل بعد ذلك طريقه للفوز بأول سباق في الموسم، بينما انضم إليه زميله في مرسيدس كيمي أنتونيللي على منصة التتويج في المركز الثاني، وأكمل لوكلير الثلاثة الأوائل.

