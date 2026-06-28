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بيرني إيكلستون يدافع بقوة عن رئيس فيا: "إنه لا يعمل من أجل مصلحته الشخصية"

أشاد بيرني إيكلستون الرئيس التنفيذي السابق للفورمولا 1 برئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، محمد بن سليم، مؤكدًا أن الأخير يسعى إلى "إدارة الأمور بعدالة" وليس لتحقيق أية مكاسب شخصية.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
بيرني إكليستون ومحمد بن سُليّم، رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات

بيرني إكليستون ومحمد بن سُليّم، رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات

الصورة من قبل: أندرو فيرارو

وتولى بن سليم رئاسة الاتحاد الدولي للسيارات للمرة الأولى عام 2021 خلفًا لجان تود، قبل أن يُعاد انتخابه في عام 2025 لولاية جديدة تمتد أربعة أعوام.

ورغم الانتقادات التي وُجهت إلى بن سليم خلال فترة رئاسته، فإنه لا يزال يحظى بدعم واسع من الأندية الأعضاء في الاتحاد، وهي الجهات التي تمتلك حق التصويت على انتخاب الرئيس.

وقال إيكلستون، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي للفورمولا 1 بعد بيع البطولة إلى ليبرتي ميديا قبل موسم 2017: "أحاول أن أتذكر شيئًا واحدًا أخطأ فيه، وهذا ليس بالأمر السهل".

وأضاف: "أعتقد أنه يحاول أن يجعل كل شيء يعمل بعدالة، وأن يواكب العصر إلى حد ما. لكن، وكما هو الحال دائمًا، لا يمكنك أن تكون محقًا بنسبة مليون في المئة طوال الوقت. لكنني لا أرى أنه ارتكب حتى الآن أي شيء لم يكن ينبغي له القيام به، وهناك أمر أو اثنان آمل أن تتم معالجتهما في المستقبل".

وعندما سُئل عن تلك الأمور، أشار إيكلستون إلى مساعي بن سليم لإعادة محركات في8 أو في10 إلى الفورمولا 1.

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حيث قال: "محرك بسعة ثلاثة لترات. لا يهمني إن كان في8 أو في10 أو حتى في12، المهم أن يكون الجميع سعداء، وأعتقد أن هذا هو القرار الصحيح".

وعند سؤاله عن دور بن سليم في تحسين الوضع المالي للاتحاد، واصل إيكلستون الإشادة به، قائلًا: "إنها وظيفة صعبة، لأنه ورث أوضاعًا لم يكن هو من تسبب فيها. لم يكن مثل ليبرتي ميديا، بل انتُخب لتولي مسؤولية أمور لم يكن يعرف تفاصيلها بالكامل".

وأكمل: "لم يكن يعلم تحديدًا ما الذي سيواجهه، ولذلك أمضى فترة رئاسته في اكتشاف ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله، وأعتقد أنه قام بعمل رائع على الصعيد المالي".

وتابع: "إنه يعيد الاتحاد الدولي للسيارات إلى المكانة التي كان يجب أن يكون عليها منذ وقت طويل، ولا يوجد أي سبب يجعل تحقيق الأرباح أمرًا خاطئًا. لدينا مؤسسة يجب الحفاظ عليها، وهي بحاجة إلى الموارد المالية للاستمرار، كما تحتاج إلى التمويل لتنفيذ جميع المبادرات الأخرى التي يقوم بها لدعم الأندية بشكل عام".

واختتم: "هو لا يتقاضى أية أموال، ولا يشغل هذا المنصب من أجل مصلحته الشخصية، بل يسعى إلى تقديم أفضل ما لديه من أجل الرياضة التي يتولى مسؤوليتها".

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