بيرني إكليستون رئيس الفورمولا واحد السابق يتلقى عقوبة سجن مع وقف التنفيذ
تلقى بيرني إكليستون عراب الفورمولا واحد ورئيسها الفخري السابق عقوبة السجن مع وقف التنفيذ، بعد اتهامات بالاحتيال لعدم الإفصاح عن أصول بقيمة 400 مليون جنيه استرليني في سنغافورة.
إكليستون الذي كان يمتلك فريق برابهام بين موسمي 1972 و1987، ترقى ليُحكم على مقاليد الأمور في البطولة لأكثر من 4 عقود، قبل أن تستحوذ عليها ليبرتي ميديا في 2017.
ولاحقاً، حصل على منصب رئيس فخري بدور استشاري.
لكن وفي شهر يوليو من العام الماضي، رُفعت دعوى على إكليستون بتهمة احتيال ضريبي.
حيث وجدت المحكمة أنه لم يفصح عن أصول بقيمة تجاوز 400 مليون جنيه استرليني مودعة ضمن حساب بنكي في سنغافورة.
واليوم، اعترف صاحب الـ 92 عاماً بذلك أمام المحكمة، ليُحكم عليه بالسجن 17 شهراً مع وقف التنفيذ. وعُلم لاحقاً من بعض التقارير أن إكليستون - بثروته البالغة 2.5 مليار جنيه استرليني - قد توصل لتسوية مالية بقيمة تتجاوز 600 مليون جنيه استرليني تغطي 18 عاماً من الضرائب.
يشار إلى أن إكليستون كان سابقاً قد خضع لمحاكمة في ألمانيا بتهمة تلقي رشاوي، ما بين 2012 و2014، انتهت بدفع 60 مليون جنيه استرليني كتسوية، لكن دون الاعتراف بالذنب.
ولم تعلق الفورمولا واحد رسمياً على المسألة.
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