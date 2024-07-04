بيرمان ينضمّ رسميًا إلى فريق هاس في 2025

أكّد فريق هاس أنّ سائقه الاحتياطي الحالي أوليفر بيرمان سيتسابق لصالحه في الفورمولا 1 العام المقبل.

ورُشّح ناشئ أكاديميّة فيراري منذ فترة للحصول على هذا المقعد على إثر مشاركته الأولى المثيرة للإعجاب في الفورمولا 1 في المملكة العربيّة السعوديّة عندما حلّ سابعًا لصالح فيراري على إثر استدعائه لتعويض كارلوس ساينز الإبن المريض.

وبحديثه حول هذه الصفقة، قال بيرمان أنّه "من المذهل" التفكير الآن في أنّه سائق فورمولا 1 رسمي.

وقال: "من الصعب إيجاد الكلمات لوصف ما يعنيه هذا لي. أن أقول بصوتٍ عالٍ أنّني سأكون سائق فورمولا 1 لصالح فريق هاس يجعلني فخورًا بشكلٍ مذهل".

وأضاف: "أن أكون أحد القلائل القادرين على ما حلموا به منذ صغرهم لهو أمرٌ مذهلٌ حقًا".

وأكمل: "أودّ شكر جين هاس، وآياو كوماتسو والجميع في هاس على ثقتهم وإيمانهم بي لتمثيل الفريق".

وبعد أن أكمل عدّة حصص تجارب حرّة مع فريق هاس العام الماضي وهذا العام، إلى جانب فوزه في الفورمولا 2، لا يشكّ الفريق الأمريكيّ مطلقًا في امتلاك البريطاني الشاب لما يحتاجه لبلوغ النجاح.

وقال كوماتسو مدير الفريق: "إنّه لأمرٌ مثيرٌ أن نكون قادرين على منح سائقٍ شاب وموهوب مثل أوليفر بيرمان مقعده الرسمي الأوّل في الفورمولا 1".

وأضاف: "لقد تطوّر ليُصبح سائقًا ناضجًا بشكلٍ رائع تحت توجيهات أكاديميّة فيراري للناشئين وشاهد العالم بأسره ذلك عند استدعائه في اللحظة الأخيرة للمشاركة في سباق جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى.

وأردف: "أثبت أوليفر أنّه أكثر من جاهز لهذه المهمّة، وشاهدنا ذلك بأنفسنا عندما قاد سيارات هاس في حصص التجارب الحرّة الأولى على مدار الموسمين الماضيين".

وأكمل: "نتطلّع قدمًا لتطويره أكثر كسائقٍ وجني ثمار موهبته، سواءً داخل السيارة أو خارجها. أوليفر شابٌ رائع وهو إضافة مُرحّبٌ بها في الفريق عندما ينضمّ إلينا في حصص التجارب. نعلم أنّ علاقتنا ستكون على المدى الطويل. إنّه أمرٌ إيجابي لجميع المعنيين".

وفي حين أنّ فريق هاس أكّد الآن تعاقده مع بيرمان، فإنّه لم يتّخذ قراره بعد بشأن هويّة زميله لموسم 2025.

وارتبط الفريق بقوّة مع استيبان أوكون المُغادر لألبين في نهاية الموسم الجاري، لكنّ الفرنسي أحد المرشّحين لمقعد ويليامز كذلك.

كما أنّ فالتيري بوتاس قد يكون خيارًا، في حين يأمل كيفن ماغنوسن السائق الحالي للفريق أن تُقنع نتائجه المتحسّنة الفريق بمنحه عقدًا جديدًا.