بيرمان ينتقد التكهنات "غير الصحية" وسط شائعات توقيعه مع هاس لموسم 2025
قال أوليفر بيرمان أن التكهنات والشائعات المستمرة في عالم الفورمولا 1 تعتبر جانبًا "غير صحي" بالنسبة إلى السائق الذي يحاول دومًا التركيز على أدائه في الوقت الحالي.
أوليفير بيرمانن، هاس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
يعود بيرمان ناشئ فيراري إلى المشاركة على متن سيارة فورمولا 1 نهاية هذا الأسبوع في برشلونة عندما يشارك في التجارب الحرة الأولى مع فريق هاس.
وقد تم ربط صاحب الـ 19 عامًا بشكل كبير مؤخرًا بصعود إلى الفورمولا 1 مع هاس في موسم 2025، ولا سيما بعدما أثار البريطاني الإعجاب خلال مشاركته في سباق جدة مع فيراري بديلًا عن كارلوس ساينز، قبل مشاركته مع هاس في التجارب الحرة في إيمولا.
لكن بيرمان أوضح بأنه يحاول دومًا تفادي الانسياق وراء التكهنات "غير الصحية" حول مستقبله في الفورمولا 1.
وقد عقّب بيرمان حول حصوله على مقعد دائم في الفورمولا 1 مع هاس الموسم القادم قائلًا: "هذه كلها شائعات وتكهنات لا أساس له".
وأضاف: "أنا أحاول فقط التركيز على ما أقوم به داخل السيارة، وفي النهاية أسعى للابتعاد عن تلك التكهنات لأنها غير صحية".
وتابع: "هدفي كسائق هو مواصلة تقديم الأداء الجيد. وأعقتد بأن مشاركتي في التجارب الحرة الأولى في إيمولا سارت على نحو جيد للغاية وكنت سعيدًا بذلك".
واختتم: "لهذا أودّ مواصلة هذا العمل، وفيما يتعلق بمستقبلي، فليس لدي أي شيء محسوم بعد".
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