بيرمان يكشف عن السائق الذي يتمنى أن يتعلم منه مع صعوده إلى الفورمولا 1 في 2025

في حين سيصعد أوليفر بيرمان إلى الفورمولا 1 في الموسم المُقبل مع فريق هاس – الذي يتزود بمحركات فيراري – فإن هاميلتون سينضم إلى القلعة الحمراء كذلك في 2025.

وفي ظل أن بيرمان أحد ناشئي فيراري كذلك، فمن المرجّح أن تجمع بعض اللقاءات الثنائي البريطاني من وقت إلى آخر.

حيث يهدف بيرمان إلى استغلال كل فرص التعلم التي ستُتاح له بأفضل طريقة.

"سيكون من الرائع أن يتشارك لويس خبرته الشاسعة مع الفريق" قال بيرمان في تصريحات لشبكة سكاي.

وأضاف: "لويس بطل عالم لسبع مرات، وهو أمر لا يمكن للكثيرين بلوغه، لهذا سيكون من الرائع لو تمكن من مشاركة خبراته معي بطريقة ما، إذ أتمنى أن يكون بمقدوري أن أتعلم منه. كما أرى بأنه صفقة قيمة للغاية بالنسبة إلى فيراري".

وتابع: "كان من المميز للغاية كذلك أن أصبح أصغر ناشئ لفيراري، حيث أحلم بأن أفوز ببطولة العالم مع هذا الفريق الذي دعمني منذ 2021".

وأكمل: "لقد رأوا أمرًا في منذ وقت طويل، ووثقوا بي، وحتى بقدرتي على أن أسابق معهم في جدة بالرغم من المخاطرة الكبيرة في ذلك".